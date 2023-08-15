Жителям Подмосковья рассказали, как собрать самую сладкую лесную ежевику

На этой неделе в лесах региона ожидается III класс пожарной опасности, что связано с повышением температуры и отсутствием осадков.

Сотрудниками Комитета лесного хозяйства Московской области 14 августа на землях лесного фонда Московской области пожары не зафиксированы, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.

Во вторник, 15 августа на большей части Подмосковья ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс, в Истринском и Клинском лесничествах — I класс пожарной опасности.

В среду, 16 августа на большей части региона ожидается II класс пожарной опасности, в Егорьевском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах — III класс пожарной опасности.

В четверг, 17 августа на большей части лесного фонда ожидается III класс пожарной опасности, в Волоколамском, Дмитровском, Истринском, Клинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах — II класс.

Во вторник воздух прогреется до 21 С, ночью — 15-16 С. Синоптики обещают безоблачную погоду без осадков.

Комлесхоз сообщает, что пожар проще предотвратить, чем бороться с огнем. Поэтому, не оставайтесь равнодушными, не разводите костров в пожароопасный период, не бросайте не потушенные сигареты, не жгите сухую траву и растительность. А если обнаружили возгорание — не медлите, сразу звоните на номер «112»!

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