Жителям Подмосковья рассказали, как собрать самую сладкую лесную ежевику

Фото: Комлесхоз МО
«Первыми начинают плодоносить кустарники на открытых опушках в южной части региона. А к концу лета ягоды поспеют и в северных районах области. Самая крупная ежевика вырастает в перелесках на открытых участках. В густых смешанных и сосновых лесах ягода более мелкая», – рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов, слова которого привели в Комлесхозе.Ягоды готовы к сбору, если они стали чёрными, покрылись сизым налётом и сделались мягкими. Собирать ежевику советуют в сухую и тёплую погоду – в это время ягоды слаще. А вот после дождя они напитываются влагой, становятся водянистыми, и их вкус ухудшается.
Читайте также:
Подмосковной ферме выделили грант на 4 млн рублей для выращивания голубики
В Московской области приступили к уборке озимых
Москвичей предупредили о значительном росте количества ос