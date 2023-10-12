Жителям Подмосковья рассказали, какие дрова заготавливать на зиму

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Лучшие дрова – это сухие дрова. Именно такие следует заготавливать на зиму. Просушка дров гораздо важнее вида происхождения древесины, сообщили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области.
«На дрова используют деревья нехвойных пород – берёзу, дуб, ольху и осину. Берёзовые дрова считаются лучшими и для печки, и для камина, и для бани. У них хорошая теплоотдача, равномерные тепло и жар, их легко разжечь. Сгорая, эти дрова выделяют мало угарного газа», – рассказал председатель подмосковного Комлесхоза Олег Баженов.Однако, по его словам, из-за березового дёгтя в дымоходе и на стенках печи образуется много копоти и сажи. Тяга становится хуже, а вероятность пожара выше.
Ольховые дрова быстро сохнут и сохраняют аромат более трёх лет. У них хорошие теплоотдача и жар, при горении они выделяют немного дыма и даже очищают дымоход от сажи. Вместе с тем такие дрова быстро сгорают, и их сложно разжечь.
Как напомнили в ведомстве, чтобы получить разрешение на заготовку древесины на территории гослесфонда, нужно заключить договор купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд. Оформить его можно через региональный портал государственных и муниципальных услуг.
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Лора Луганская