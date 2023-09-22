Жителям Подмосковья рассказали кто и какие долги имеет право взыскивать

Фото: пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области
— микрофинансовые организации имеют право взыскивать долги только по своим микрозаймам;
— банки могут взыскивать долги по своим кредитным договорам и договорам с иными кредиторами в рамках договора на оказание услуг по взысканию задолженности;
Деятельность по возврату просроченной задолженности регламентируется Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ.
При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, могут использоваться личные встречи, телефонные переговоры, текстовые, голосовые, телеграфные сообщения, почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.
При взыскании просроченной задолженности возможно взаимодействие и с членами семьи, друзьями, соседями должника и иными лицами, но при соблюдении условий.
Если при взыскании просроченной задолженности нарушаются права должника, то житель может зафиксировать правонарушение, сообщить о факте нарушения в Главное управление ФССП России по Московской области и написать заявление.
Сообщить о нарушении можно на официальном сайте Главное управление ФССП России по Московской области.
Читайте также:
Главный судебный пристав Петербруга Лашкова рассказала, кому жаловаться на коллекторов.
Россиянам рассказали, за сколько лет окупится сдаваемая в аренду квартира.
В Москве задержан бывший жених Анастасии Волочковой.