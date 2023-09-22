Радио1
Главная / Новости / Общество/ Жителям Подмосковья рассказали кто и какие долги имеет право взыскивать

Жителям Подмосковья рассказали кто и какие долги имеет право взыскивать

22 сентября 2023, 14:14
Фото: пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Фото: пресс-служба Главного управления Федеральной службы судебных приставов по Московской области

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области напоминает жителям Подмосковья об их правах при взыскании просроченной задолженности.
Взыскивать долги имеют право банки, микрофинансовые организации и профессиональные взыскатели, или как их называют в народе — коллекторы:
— микрофинансовые организации имеют право взыскивать долги только по своим микрозаймам;
— банки могут взыскивать долги по своим кредитным договорам и договорам с иными кредиторами в рамках договора на оказание услуг по взысканию задолженности;

— профессиональные взыскатели — это юридические лица, внесенные в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности.

Деятельность по возврату просроченной задолженности регламентируется Федеральным законом от 03.07.2016 N 230-ФЗ.

При совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, могут использоваться личные встречи, телефонные переговоры, текстовые, голосовые, телеграфные сообщения, почтовые отправления по месту жительства или месту пребывания должника.

При взыскании просроченной задолженности возможно взаимодействие и с членами семьи, друзьями, соседями должника и иными лицами, но при соблюдении условий.

Если при взыскании просроченной задолженности нарушаются права должника, то житель может зафиксировать правонарушение, сообщить о факте нарушения в Главное управление ФССП России по Московской области и написать заявление.

Сообщить о нарушении можно на официальном сайте Главное управление ФССП России по Московской области.

Читайте также:

Главный судебный пристав Петербруга Лашкова рассказала, кому жаловаться на коллекторов.

Россиянам рассказали, за сколько лет окупится сдаваемая в аренду квартира.

В Москве задержан бывший жених Анастасии Волочковой.
#фссп
#права
#квартира
#банки
#долги
#семьи
#коллекторы
#нарушения
#заявление
#право
#переговоры
Читайте нас в
Депутаты ЛДПР заявили о необходимости увеличения шрифта в инструкциях к лекарствам
Депутаты ЛДПР: фаркомпании должны увеличить шрифт в инструкциях к лекарствам
22 сентября 2023, 14:09

Фото: iStock/Anastasiia_Guseva

Депутаты партии ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, согласно которому необходимо запретить фармацевтическим компаниям писать о побочных эффектах препаратов мелким шрифтом. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Уточняется, что в настоящее время инструкции к лекарствам пишутся шрифтом не менее 8-го кегля. Но, по мнению депутатов, размер шрифта должен начинаться от 12-го кегля.

«Газета.Ru» отмечает, что «Газета.Ru»депутаты выдвинули такое предложение из-за риска неправильного употребления лекарств, что может привести к негативным последствиям. Чтение текста с таким маленьким шрифтом становится настоящим испытанием для пожилых людей, а также для тех, у кого ослаблено зрение. Таким людям приходиться пользоваться дополнительными средствами (очки, лупа), чтобы ознакомиться со способом применения препарата и его побочными эффектами.

В пресс-службе ЛДПР отметили, что смертность от побочного действия препарата встречается довольно часто – она занимает пятое место в мире. 

Читайте также:

В РФ прекратили поставлять важное немецкое лекарство

Врач рассказала, чем для человечества обернётся лечение антибиотиками

В России начал действовать новый список жизненно важных лекарств
#лекарство
#законопроект
#лдпр
#россия
Читайте нас в
Россиянам рассказали, за сколько лет окупится сдаваемая в аренду квартира
«Авито»: квартиры, сдаваемые в аренду, окупаются за 14-19 лет
22 сентября 2023, 13:44

Фото: iStock/Aguus

Сдача в аренду квартиры, купленной на вторичном рынке, окупится примерно за 14 лет. Об этом в беседе с NEWS.ru сообщил коммерческий директор «Авито.Недвижимости» Николай Попов.
Уточняется, что квартира в новостройке, которую хозяин сдаёт в аренду, окупится уже за 19 лет.

Эксперт уточнил, что такая ситуация наблюдается из-за значительной разницы цен на квартиры в России. Так, согласно показателям августа этого года, средняя стоимость квартиры в новостройке составляет 5,9 млн рублей, а на вторичном рынке – 4,4 млн рублей. При этом, средняя ежемесячная плата за аренду квартиры примерно равна 26 тыс. рублей. Из-за такой высокой разницы окупаемость квартир идёт медленнее.

Также Попов сообщил NEWS.ru, что, по сравнению с показателями прошлого августа, цены на квартиры поднялись в среднем на 13%. Также заметно и удорожание стоимости долгосрочной аренды жилья. 

Попов отметил, что наиболее заметны изменения в цене в крупных городах. В Москве ежемесячный платёж за аренду квартиры увеличился на 15 тыс. рублей, достигнув отметки в 70 тыс. рублей. В Санкт-Петербурге он поднялся с 30 тыс. рублей до 35 тыс. рублей. 

Читайте также:

Ипотеку на упрощённых условиях оформили уже около 500 подмосковных ИТ-специалистов

В Подмосковье стартовала программа аренды готовых квартир с последующим выкупом

В Гильдии риэлторов заявили, что россияне уезжают из малых городов из-за льготной ипотеки
#аренда
#квартира
#жильё
#россия
#новостройка
Читайте нас в
Компания вложит более 440 млн рублей в строительство семёноводческого комплекса в Зарайске
22 сентября 2023, 13:30

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко вопросы экономики в округе, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Андрей Воробьёв дал поручение главе Зарайска уделить особое внимание вопросам экономики. 
«Как известно – она всему голова, и приход каждого нового предприятия дает возможности для перемен, которые ждут люди», — сказал губернатор в ходе общения с главой городского округа Зарайск.              
Глава муниципалитета доложил губернатору, что за последние 5 лет в Зарайске создано 760 новых рабочих мест.

На сегодняшний день на территории округа реализуются 11 инвестиционных проектов объёмом почти 900 миллионов рублей, в том числе в сфере АПК.

В 2025 году компания «ТуламашАгро» запланировала ввести на территории округа семёноводческий комплекс, в который вложат 441,5 миллионов рублей. 

Компания ООО «Кампоферма» проведёт реконструкцию свиноводческого комплекса за 55 миллионов рублей.

Кроме того, в этом году побит рекорд зарайских аграриев, они собрали в это году 28% всего урожая региона.

Читайте также:

В Зарайске строится большая школа на 825 учеников.

Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ.

Глава Зарайска рассказал о реализации программы расселения из аварийного жилья.
#жкх
#рекорд
#губернатор
#зарайск
#апк
#комплекс
#предприятия
#поручение
#андрей воробьёв
#экономика
#экономика и инвестиции в подмосковье
Читайте нас в
Россиянам рассказали, как правильно убирать за собакой на улице
22 сентября 2023, 13:21

Фото: IStock/Nigel_Wallace

Убирать за собакой на улице должен каждый хозяин. Это способствует развитию дог-френдли культуры и ответственности, напомнили в Российской кинологической федерации. Глава организации Владимир Голубев рассказал «Радио 1», как правильно и экологично это делать.
«Чтобы беспрепятственно и комфортно посещать общественные места со своими четвероногими любимцами, важно думать не только о себе и своей собаке, но и об окружающих людях и животных. Поэтому очень важно всегда убирать за своим питомцем, это касается не только экскрементов, но и любого мусора, который появляется из-за жизнедеятельности собаки», – отмечает президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.
Кинологи отмечают, что убирать за собакой нужно всё: разбитую клумбу, разорванную в подъезде игрушку, раскиданные остатки пищи на площадке или экскременты на газоне. Специалисты также напоминают, что в некоторых регионах России безответственного хозяина собаки могут оштрафовать.

Некоторые считают, что собачьи экскременты – это удобрение. Однако это не так. Они очень медленно разлагаются и приводят к гибели растений, напомнили кинологи. Убирать их необходимо не только из соображений эстетики и уважения к соседям, но и для экологии.
Виноград, огурец, арбуз: что из этого можно давать собаке?
Виноград, огурец, арбуз: что из этого можно давать собаке?
Чтобы сократить загрязнение окружающей среды, нужно минимизировать использование пластиковых пакетов для фекалий. В России нет специальных урн для собачьих экскрементов, откуда их увозят на компостирование, поэтому некоторые используют специальный футляр для сбора, чтобы затем смыть экскременты в унитаз дома.

Однако специалисты отмечают, что такой вариант может быть не совсем удобным и подходящим для каждого. В этом случае можно использовать пакеты из переработанных материалов или упаковку. Также можно воспользоваться совком, чтобы донести отходы до ближайшей урны. Так получится сократить количество используемого пластика отдельно взятым собаководом.

Читайте также: 

Кинологи назвали смертельно опасные продукты для собак

Кинологи назвали три способа успокоить перевозбуждённую собаку

Кинологи рассказали о рисках для собаки при сбитом режиме дня
#собаки
#кинологи
#отходы
#загрязнение
#уборка
Читайте нас в
Глава Зарайска рассказал губернатору об успехах в сфере здравоохранения
22 сентября 2023, 13:09

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко модернизацию системы здравоохранения, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава округа Зарайск рассказал губернатору о том, в округе произошли большие и важные перемены в сфере здравоохранения.

В муниципалитете построили и ввели в эксплуатацию 5 фельдшерско-акурерский пунктов в деревне Журавна, деревне Авдеево, деревне Ерново, деревне Макеево и деревне Летуново. Кроме того, проведён ремонт во врачебных амбулаториях посёлка Зарайский и деревне Мендюкино.

Специалисты заменили кровлю в главном корпусе Зарайской центральной районой больнице, а также капитально отремонтировали терапевтическое, хирургическое, кардиологическое, инфекционное (включая фасад и кровлю) отделения стационара больницы. 
«За последние 5 лет благодаря вам, Андрей Юрьевич, министерству здравоохранения, мы смогли отремонтировать практически все помещения, которые есть. Нам передали новое оборудование на 500 миллионов рублей — это КТ, МРТ, цифровой рентген и цифровой маммограф — всё, что нужно. Специалисты, которые приезжают из других регионов, говорят, что в их областных центрах нет такого ремонта, оборудования, как у нас», — рассказал глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко. 
Глава муниципалитета сообщил, что округ практически полностью укомплектован врачебными кадрами. Благодаря программам привлечения врачей, в округ удалось привлечь 82 врача и 128 медработников среднего звена.

Читайте также:

В Зарайске строится большая школа на 825 учеников.

Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ.

Глава Зарайска рассказал о реализации программы расселения из аварийного жилья.
#школа
#зарайск
#ремонт
#мрт
#оборудование
#специалисты
#кт
#рентген
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Глава Зарайска рассказал о реализации программы расселения из аварийного жилья
22 сентября 2023, 12:55

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко реализацию программы расселения жителей из аварийного жилья и строительство нового жилья, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Виктор Петрущенко доложил губернатору, что возле одной из школ округа построен новый ЖК, который на сегодняшний день полностью заселён.
«В этом же месте выбрана площадка для возведения новых домов, куда планируется переселить людей из аварийного жилья. На сегодняшний день в округе новые квартиры ждут 550 жителей 35 аварийных МКД», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.
Читайте также:

В Зарайске проведут капитальный ремонт дорог.

Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал о благоустроенных территориях в округе.

Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ.
#жкх
#ремонт дорог
#строительство
#зарайск
#квартиры
#капитальный ремонт
#мкд
#андрей воробьёв
#аварийное жильё
#расселение
Читайте нас в
Что делать, если автомобиль забрали на штрафстоянку
22 сентября 2023, 12:52

Фото: iStock/ThamKC

Столкнуться с эвакуацией авто может каждый водитель. Парковка рядом с пешеходным переходом, под запрещающим знаком или на инвалидном месте чреваты эвакуацией автомобиля. О том, как действовать в ситуации, когда машину забрали на штрафстоянку и как вернуть транспортное средство, расскажет редакция «Радио 1».

За что могут эвакуировать машину?


Смысл эвакуации состоит в том, чтобы убрать с дороги препятствие, которым служит автомобиль, припаркованный в неотведенном для этого месте. 
Правонарушения, при которых законодатель разрешает задержать транспортное средство перечислены в статье 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства». В больших городах самым распространенным нарушением автомобилистов является нарушение правил парковки. Автомобиль могут забрать на штрафстоянку, если водитель оставил его в зоне действия запрещающего знака, возле пешеходного перехода, на тротуаре, трамвайных путях и т.д. 

Как узнать, что машину эвакуировали


Бывает так, что владельцы авто, не обнаружив свою машину на припаркованном месте, впадают в панику и первые мысли у них возникают об угоне. В этой ситуации нужно осмотреться и убедиться в том, что правила парковки были нарушены, что уже дает повод собраться и разыскать свое авто. Прежде всего нужно сообщить о произошедшем в полицию. Ведомство владеет базами штрафстоянок и сможет в короткие сроки выяснить, где находится автомобиль. Сотрудникам полиции нужно назвать регистрационный номер транспортного средства, место и время парковки авто, цвет и марку.



Как узнать куда эвакуировали машину

 

Соответствующая информация будет предоставлена в полиции в течение некоторого времени после обращения. Правоохранительные органы рассматривают подобные обращения в экстренном порядке, чтобы исключать вероятность угона авто. В больших городах штрафстоянок много, поэтому быстро получить информацию удастся только через полицию. В менее крупных регионах автовладельцы могут напрямую обратиться на штрафстоянку и уточнить, находится ли машина там.

                                                                                                    Фото:iStock/Anastasija Vujic

Как забрать машину со штрафстоянки


Для того, чтобы забрать автомобиль со штрафстоянки, необходимо получить разрешение от ГИБДД. В ведомстве, владельцу эвакуированного авто, выдадут копию административного протокола, который является основанием задержания транспортного средства, решение о возврате ТС, протокол о задержании. Кроме того, чтобы забрать автомобиль, потребуются: водительское удостоверение, полис ОСАГО, документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.


Что делать, если документы остались в автомобиле


Для того, чтобы забрать документы из автомобиля, находящегося на штрафстоянке, необходимо заполнить заявление. Сотрудник ГИБДД вскроет пломбы, владелец машины сможет забрать необходимые вещи, после чего машина снова будет опломбирована.


Автоэкперт Сажин: автомобиль в России стал роскошью, а не средством передвижения
Автоэкперт Сажин: автомобиль в России стал роскошью, а не средством передвижения

Что делать, если застал процесс эвакуации


Если автовладелец застал процесс погрузки машины на эвакуатор, он вправе остановить этот процесс. Необходимо обратиться к сотруднику ГИБДД, представиться  предъявить документы на авто. Если они находятся в салоне автомобиля, доступ к ТС должен быть предоставлен, чтобы автовладелец смог их забрать. После того, как инспектор ознакомится с документами, он составит протокол об административном правонарушении и авто на штрафстоянку не отправится. Если машина полностью погружена и эвакуатор начал движение, то препятствовать буксировке запрещено. 

Читайте также: 

«Автодом»: в России невозможно купить новую иномарку дешевле 1 млн рублей

Россияне назвали запасное колесо и домкрат самыми необходимыми вещами в авто

Автоэксперт Кадаков предложил разрешить оформлять ОСАГО на водителя


#гибдд
#дороги
#автомобиль
#задержание
#инспектор
#осаго
#парковки
#правила
#рф
#машина
Читайте нас в
В Зарайске строится большая школа на 825 учеников
22 сентября 2023, 12:43

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко строительство и капитальный ремонт социальных объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Глава городского округа Зарайск доложил Андрею Воробьёву, что в рамках губернаторской программы капитально отремонтировали детский сад № 11 в Зарайске и № 9 в посёлке Текстильщиков.

В 2025 году специалисты достроят школу на 825 мест и введут её в эксплуатацию. Школа общей площадью 16 тысяч кв. метров, расположена на улице Московской.
«Уже полностью готовы фундамент, плита, также мы начали лить перекрытия первого этажа. На объекте почти 100 человек, работа идёт», — добавил глава городского округа Зарайск Виктор Петрущенко.

Читайте также:

Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал о благоустроенных территориях в округе.

Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ.

В Зарайске проведут капитальный ремонт дорог.
#жкх
#детский сад
#ремонт дорог
#школа
#строительство
#работа
#зарайск
#капитальный ремонт
#человек
#специалисты
#андрей воробьёв
Читайте нас в
В Зарайске проведут капитальный ремонт дорог
22 сентября 2023, 12:29

Фото: пресс-служба администрации губернатора и правительства Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв провел рабочую встречу с главой городского округа Зарайск Виктором Петрущенко.
В рамках рабочей встречи глава региона обсудил с Виктором Петрущенко строительство и капитальный ремонт дорожных объектов, сообщает «Радио 1» пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

Виктор Петрущенко доложил губернатору, что в муниципалитете за 5 лет построили 28 автомобильных дорог протяженностью 35 км, а также отремонтировали 20 км покрытия и 42 дорожных участка.

Кроме того, на следующий год запланировано проведение капитального ремонта дорог в деревне Овечкино, деревне Жилконцы и деревне Замятино.

Читайте также:

Глава Зарайска Виктор Петрущенко рассказал о благоустроенных территориях в округе.

Глава округа Зарайск доложил губернатору о модернизации систем ЖКХ.

Андрей Воробьёв провёл рабочую встречу с главой округа Зарайск.
#жкх
#строительство
#зарайск
#ремонт
#капитальный ремонт
#андрей воробьёв
#ремонт дорог
Читайте нас в
Достижения.рф