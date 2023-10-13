Жителям Подмосковья рассказали о применении опавших листьев

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Собранные осенью в саду или на дачном участке опавшие листья ни в коем случае нельзя сжигать, так как дым и гарь вредят здоровью и ухудшают качество воздуха. Об этом предупредили в пресс-службе Комитета лесного хозяйства Московской области. Там рассказали, для чего могут пригодиться осенние листья.
Из них можно получить грунт для рассады и комнатных цветов. Для этого сухие листья нужно положить в большой полиэтиленовый пакет и добавить зелёные отходы – например, сорняки без корней и семян. Далее необходимо регулярно встряхивать и перемешивать содержимое пакета. После разложения такая смесь станет грунтом.
Сухими листьями можно укрыть на зиму розы, гортензии, хризантемы и другие теплолюбивые многолетние растения. Если сделать это с луковичными, они зацветут раньше срока.
Можно просто разложить осенью опавшие листья на грядках и тропинках между ними. Такой мульчирующий слой весной сдержит рост сорняков и вымывание из почвы минералов.
Наконец, можно выбрать самые красивые листья и составить из них декоративные композиции, которые отлично украсят дом.
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Сухими листьями можно укрыть на зиму розы, гортензии, хризантемы и другие теплолюбивые многолетние растения. Если сделать это с луковичными, они зацветут раньше срока.
Наконец, можно выбрать самые красивые листья и составить из них декоративные композиции, которые отлично украсят дом.
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Лора Луганская