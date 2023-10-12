Жителям Подмосковья разъяснили, сбор каких грибов теперь грозит уголовной ответственностью

Фото: Минэкологии МО
12 октября вступили в силу поправки в федеральный закон, устанавливающие уголовную ответственность за сбор или повреждение некоторых видов охраняемых растений и грибов. В подмосковное Минэкологии начали обращаться граждане с просьбой разъяснить, за что именно грибникам грозит уголовная статья.
«Подмосковные любители «тихой охоты» могут не беспокоиться. Поправки касаются только двух краснокнижных видов, которые в нашем регионе не растут. Это женьшень, радиола розовая и гриб мацутакэ», – пояснил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.Однако он напомнил о запрете срывать занесённые в Красные книги России и Московской области грибы и растения. За это предусмотрено административное наказание.
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