Жителям Подмосковья разъяснили, сбор каких грибов теперь грозит уголовной ответственностью

12 октября вступили в силу поправки в федеральный закон, устанавливающие уголовную ответственность за сбор или повреждение некоторых видов охраняемых растений и грибов. В подмосковное Минэкологии начали обращаться граждане с просьбой разъяснить, за что именно грибникам грозит уголовная статья.