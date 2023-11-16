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Жителям Подмосковья разъяснят правила поведения у замерзающих водоёмов

16 ноября 2023, 19:27
Фото: ГУ МЧС РФ по МО

Фото: ГУ МЧС РФ по МО

В Московской области стартовал месячник безопасности на водных объектах. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
В месячнике будут участвовать сотрудники управления, инспекторы, спасатели, представители органов местного самоуправления и общественных организаций. Цель мероприятий – не допустить несчастные случаи и гибель людей на водоёмах в осенне-зимний период.

Особое внимание – работе с детьми. В преддверии зимнего сезона сотрудники МЧС России напоминают им правила поведения у замерзающих водоёмов. Уроки и беседы проводят в учебных заведениях, школах, местах с дневным пребыванием.


Несовершеннолетних предупреждают об опасности выхода на неокрепший лёд в период его становления, демонстрируют способы оказания помощи провалившемуся под лёд. Во время занятий ребята узнают, какой лёд прочен, а какой таит в себе опасность; как действовать, если сам оказался в воде и если требуется помощь другому.

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#московская область
#подмосковье
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В бюджет Подмосковья на жильё для детей-сирот планируют заложить 3,4 млрд рублей
16 ноября 2023, 21:44

Фото: Минжилполитики МО

Власти Московской области рассчитывают направить на жильё для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в следующем году 3,4 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте Министерства экономики и финансов Подмосковья со ссылкой на проект бюджета региона.
Всего по соответствующей подпрограмме в 2024 году планируют обеспечить жильём 762 человека.
 
В текущем году жильём планируется обеспечить 876 детей-сирот. К концу октября квартиры и жилищные сертификаты получили 773 человека.
 
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#жильё
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#дети-сироты
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#подмосковье
#московская область
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Реконструировать переход через пути на станции Одинцово планируют ускоренными темпами
16 ноября 2023, 21:26

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Темп работы по реконструкции перехода на железнодорожной станции Одинцово планируют ускорить. Об этом сообщил зампред правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
На переходе через пути в октябре уже провели плановый ремонт дефектов, отремонтировали ступени и заасфальтировали два из пяти лестничных сходов, обновили железобетонные фундаментные конструкции. До конца ноября отремонтируют и другие дефекты. 
 
По словам Гержика, пешеходный переход нуждается в серьёзной реконструкции, так как он строился ещё в советское время и уже не соответствует современным требованиям. Для приведения к региональному стандарту нужно сделать его крытым и оборудовать лифты. 
«Кроме перехода в Одинцове, в реконструкции нуждаются переходы ещё на восьми станциях МЦД. Понимая значимость этих объектов, правительство Подмосковья предложило ускорить проведение работ. РЖД поддержало нас, поэтому соответствующее обращение направлено в правительство России и будет рассмотрено в ближайшее время», – отметил Гержик
В Подмосковье приводят переходы через железнодорожные пути к региональному стандарту. По данным подмосковного Минтранса, в 2023 в регионе построили и реконструировали семь переходов.

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#подмосковье
#московская область
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В вузах планируют открыть магистратуру для работников органов опеки
Педвузы РФ готовы открыть магистратуру для работников органов опеки к 2025 году
16 ноября 2023, 21:24

Фото: РИА Новости/Кристина Кормилицына

Российские педагогические вузы готовы открыть программы магистратуры для сотрудников органов опеки и попечительства. Об этом сообщила директор департамента министерства в сфере государственной политики и защиты прав детей Лариса Фальковская в рамках международной выставки-форума «Россия».
Согласно сообщениям Министерства просвещения, открытие этих программ обучения планируется к 2025 году. 

Фальковская заявила, что в настоящее время идёт активная работа по решению всех задач, связанных с этими образовательными программами. 

При этом министр образования Сергей Кравцов отметил, что такие программы – это правильное решение, однако их необходимо тщательно продумать и сделать нацел на практическую деятельность.

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#опека
#образование
#работа
#сергей кравцов
#минпросвещения
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На социальную ипотеку в Московской области в 2024 году направят 2 млрд рублей
16 ноября 2023, 21:21

Фото: Istockphoto / Diy13

Подмосковные власти планируют направить в будущем году на программу социальной ипотеки 2 млрд рублей. Это на 200 млн рублей больше, чем в 2023-м, сообщается на сайте Министерства экономики и финансов Московской области.
Из 2 млрд рублей на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита пойдёт 1,3 млрд рублей, а на компенсацию на погашение основного долга по ипотечному жилищному кредиту – 0,7 млн рублей.
 
Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года. Участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга, а сами участники платят только проценты по кредиту.

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#ипотека
#социальная ипотека
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#жилище
#московская область
#подмосковье
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По проекту бюджета Жуковского состоятся публичные слушания
16 ноября 2023, 20:50

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

По проекту бюджета городского округа Жуковский 7 декабря проведут публичные слушания. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г. о.
Согласно информации, публичные слушания по бюджету пройдут в 15:00 в актовом зале Администрации городского округа по адресу: улица Фрунзе, дом 23, а за полчаса до начала мероприятия начнётся регистрация участников.

Уточняется, что публичные слушания будут посвящены теме бюджета городского округа Жуковский на следующий, 2024 год, а также на плановый период 2025 и 2026 годов. При этом, более детально ознакомится с проектом бюджета можно на официальном сайте администрации подмосковного городского округа.

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#проект
#бюджет
#мероприятия
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Более 2 тыс подмосковных медиков получили участки по программе «Земля врачам»
16 ноября 2023, 20:43

Фото: Минимущества МО

В Подмосковье с момента старта программы «Земля врачам» участки получили 2110 медиков разных специальностей. Это 90% от общего числа врачей, пожелавших воспользоваться программой, сообщили в пресс-службе Министерства имущественных отношений региона.
«С начала года мы выделили медикам 502 участка, а за всё время – 2110. Но действие закона в Подмосковье продлится до конца 2026 года, поэтому мы продолжаем принимать заявки на получение земли. Продолжается также благоустройство созданных в пяти городских округах посёлков для врачей. Там уже предоставлено в безвозмездное пользование 473 участка», – рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Программа была запущена в регионе в 2021 году по инициативе губернатора Андрея Воробьёва. Чтобы подать заявку на получение земли, можно обратиться в местную администрацию и выбрать участок из предлагаемого перечня или найти участок самостоятельно на публичной кадастровой карте. 
 
Затем на региональном портале госуслуг нужно обратиться за услугой «Предварительное согласование земельных участков», а далее – за услугой «Предоставление земельных участков в безвозмездное пользование». При этом необходимо указать координаты участка, должность и место работы. 
 
Землю можно оформить в максимально короткие сроки – за 15 рабочих дней.
 
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#наталья адигамова
#врачи
#земля врачам
#социальная поддержка
#московская область
#подмосковье
#минимущества
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Жуковские молодогвардейцы отметили День рождение организации
16 ноября 2023, 20:35

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Жуковские молодогвардейцы отметили 18-летие Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» в технопарке ЦАГИ. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
На этом же мероприятии подвели итоги работы, были награждены активисты, которые внесли наибольший вклад в работу местного отделения в прошедшем году.

Так, руководитель местного отделения «Молодой Гвардии» Егор Балакшин поделился значимыми проектами и достижениями молодогвардейцев в этом году, а председатель КРК «Молодой Гвардии» Жуковского Денис Грибанов рассказал о гуманитарной миссии на Донбассе и о помощи для наших военнослужащих.

На празднике также присутствовали заместитель главы Жуковского Андрей Урусов и местные депутаты.

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#итоги
#молодая гвардия
#активисты
#мероприятия
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Брынцалов познакомился с экспозицией Подмосковья на выставке-форуме «Россия»
16 ноября 2023, 20:28

Фото: Подмосковье сегодня / Дмитрий Белицкий

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов побывал на Международной выставке-форуме «Россия», проходящей на ВДНХ, и оценил экспозицию Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«Хотя сегодня будний день, но людей очень много. Это говорит о том, что выставка «действительно интересная, познавательная и современная. Здесь не будет скучно ни маленьким детям, ни молодёжи, ни людям старшего поколения. На выставке представлены важнейшие достижения в разных отраслях экономики всех 89 регионов нашей страны. Это грандиозное событие, на котором Подмосковье выглядит ярко и достойно», – отметил Брынцалов
Стенд Московской области расположен в павильоне №75 и состоит из нескольких интерактивных блоков. С их помощью можно виртуально посетить значимые места Подмосковья. 
«Можно побывать на крупные предприятиях, например, в корпорации «Тактическое ракетное вооружение», совершить онлайн-экскурсию по залам музея «Новый Иерусалим», погулять по парку Малевича. Это интересный современный формат, который дарит много впечатлений и обогащает новыми знаниями», – поделился спикер Мособлдумы.
Также все желающие могут с помощью пульта и интерактивной карты управлять Московской областью, а на интерактивном столе познакомиться с президентскими проектами, которые реализует регион. Представлены на стенде и товары народных художественных промыслов – павловопосадские платки, гжельский фарфор, федоскинские изделия, богородская игрушка, коломенская пастила и многое другое. 
 
А 27 декабря на выставке пройдёт День Московской области с культурно-развлекательной программой, мастер-классами и концертом.

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#московская область
#подмосковье
#выставка
#форум
#вднх
#игорь брынцалов
#мособлдума
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«Активное долголетие» в Жуковском получило новое музыкальное оборудование
16 ноября 2023, 20:19

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Клуб «Активное долголетие» в подмосковном Жуковском получило новое музыкальное оборудование. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Так, клуб получил микрофон, музыкальную колонку и микшерный пульт. Отмечается, что именно на эту технику у «Активного долголетия» был запрос.

Кроме этого, клуб обеспечили ковриками для йоги и швейными машинками для занятий.

Как отметил глава Жуковского Юрий Прохоров, «Активное долголетие» является очень важной программой, в которую включается всё больше жителей города. Он отметил, что администрация делает всё возможное для того, чтобы людям было комфортно и интересно посещать занятия.

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#активное долголетие
#клуб
#администрация
#музыка
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