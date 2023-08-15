Жителям Подмосковья рекомендуют принять участие в выборах с помощью ДЭГ

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Заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов отметил, что каждый житель региона должен отдать свой гражданский долг во благо развития Подмосковья.
«Это хорошая возможность для тех людей, которые заняты, не могут уделить время, чтобы дойти до избирательного участка. Это развитие новых технологий. Наш регион сталкивается первый раз с подобным решением», — отметил заместитель председателя Общественной палаты Московской области Пётр Ульянов.Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) — это новый, современный, удобный способ голосования.
В случае регистрации на ДЭГ проголосовать на избирательном участке будет невозможно. После участия в электронном голосовании приходить на участок не нужно. Это помогает экономить время и голосовать со смартфона или компьютера, находясь в любом месте.
Для голосования с помощью ДЭГ необходимо иметь действующую запись на портале «Госуслуги» и помнить от неё пароль. Далее, в необходимый срок нужно зарегистрироваться на голосование с помощью ДЭГ на портале госуслуг. ВАЖНО: сама запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ, избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетени.
«Я лично для себя принял решение испробовать электронное голосование. Зарегистрировался на портале, у меня это заняло буквально полторы минуты, хочу пройти этот путь, мне интересно. Я считаю, что это очень современно, удобно», — рассказал зампред Общественной палаты Московской области.Жители Подмосковья могут подать заявление для участия в дистанционном электронном голосовании с 24 июля. Регистрация на ДЭГ завершится за три дня до Единого дня голосования. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал «Госуслуги» и оставить свой голос. ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего дня.
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