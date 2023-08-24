Жителям Подмосковья стали доступны новые функции мобильного приложения Системы-112

Фото: пресс-служба Центра по приему и обработке вызовов РЦОВ 112
Новые функции:
— Функция видеочата позволяет связаться с операторами-сурдопереводчиками;
— Функция, позволяющая связаться с бригадой скорой медицинской помощи для получения информации о прибытии на вызов;
— Функция интерактивного помощника при ДТПтеперь будет помогать водителям определить возможность упрощенного оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД;
— Функция упрощенного оформления ДТП;
— Информация об эвакуации;
— Пользователи могут оперативно узнать, где находится автомобиль, и забрать его со штрафстоянки. Статус транспортного средства можно посмотреть в личном кабинете;
— Функция в оказании помощи в нахождении пропавших без вести людей. Эта функция поможет найти пропавшего человека, если он попал в больницу.
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У подмосковной Системы-112 налажено эффективное взаимодействие с дорожными службами.В приложении «112 МО» можно отследить маршрут движения машин экстренных служб.