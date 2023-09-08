Жителям рассказали, как проходит голосование в местах принудительного содержания

Фото: пресс-служба канала медиа-центра Московской области ЕДГ 2023
Председатель Общественной наблюдательной комиссии Московской области Сергей Леонов рассказал, как организовано голосование в местах принудительного содержания.
На территории Московской области расположено 12 СИЗО. В них выборы будут проводить только в один день — 8 сентября.
Центризбирком 17 июля подписал специальный порядок голосования в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Документ позволяет участвовать в выборах гражданам, которые находятся в следственных изоляторах Москвы и Подмосковья в этих статусах, но являются жителями регионов, где проходят выборы губернатора. В этом году такой эксперимент пройдет только в Московском регионе и используется только на губернаторских выборах.
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«Заявления на участие в голосовании подал 1861 человек. Из них чуть более 1400 — это жители Подмосковья, 306 — Москвы, 128 — других 17 регионов, где в Единый день голосования также проходят выборы губернатора», — рассказал Сергей Леонов.
«В каждом следственном изоляторе сформирована участковая избирательная комиссия. В числе наблюдателей — представители Общественной палаты Московской области и Уполномоченного по правам человека в Московской области. Я уверен, что эксперимент пройдет удачно и, думаю, что в следующих избирательных циклах уже все регионы будут предоставлять такое право», — добавил Сергей Леонов.Ни одна категория граждан не должна оставаться в стороне от выборного процесса.
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Алиса Сергиенко