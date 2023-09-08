Жителям рассказали, как проходит голосование в местах принудительного содержания

Количество вакансий на рынке труда в сентябре 2023 года увеличилось в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным Авито Работы, уровень предлагаемых зарплат россиян на начало осени вырос на 40% год к году и достиг отметки 60 079 рублей в среднем по стране. Эксперты сервиса назвали «Радио 1» пять вакансий с самыми большими предложениями по заработной плате в России.