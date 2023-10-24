Жителям Серебряных Прудов напомнили правила эксплуатации отопительных приборов

Фото: Мособлпожспас
Работники 207-й пожарно-спасательной части Мособлпожспаса провели противопожарные рейды в городском округе Серебряные Пруды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Как рассказал начальник части Евгений Садофьев, жителям напомнили о соблюдении правил пожарной безопасности при использовании отопительных приборов.
Огнеборцы напомнили жителям городского округа, что нельзя поручать детям следить за включёнными обогревателями. Также категорически запрещено позволять малышам играть с электроприборами. Людям раздали памятки с полезными советами и телефонами экстренных служб.
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«Спасатели рекомендовали владельцам частных жилых домов, собственникам и нанимателям квартир в многоэтажках не эксплуатировать самодельные и неисправные электроприборы, содержать обогреватели, электропроводку и выключатели в исправном состоянии. Также недопустимо использовать для обогрева электрические и газовые плиты, включать в одну розетку сразу несколько устройств», – пояснил Садофьев.
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Лора Луганская