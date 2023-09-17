Жителям Центральной России рассказали, когда вернется летняя погода

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Летняя погода с температурой до 25 градусов по Цельсию возвратится в Центральную Россию во второй половине следующей недели, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Следующая неделя обещает быть очень теплой, особенно начиная с середины недели. В конце недели температура поднимется на 5-6 градусов выше нормы. Эта погода будет типичной для третьей декады августа», — сказал Вильфанд.Он также отметил, что такая теплая погода ожидается в центральных регионах России, а на севере европейской части страны температура будет примерно на три градуса выше нормы.
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