Живая или искусственная? Какая новогодняя ёлка экологичнее

Около 60 тысяч елей, сосен и пихт спилят в российских лесах к Новому году. Эти объемы сопоставимы с прошлогодними, сообщили в Рослесинфорге. Эколог, депутат Госдумы VI созыва, учредитель общественного экологического фонда «Гражданин» Максим Шингаркин рассказал «Радио 1», как такие объёмы влияют на природу, и стоит ли переходить на искусственные ели, чтобы помочь экологии.