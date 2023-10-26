«Живот стекает между ног»: причина одиночества и страшного диагноза Василия Уткина

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Болезненный внешний вид спортивного комментатора Василия Уткина ужаснул россиян. Шоумена призвали срочно заняться собственным здоровьем и похудеть. Редакция «Радио 1» расскажет о диагнозе телеведущего и о том, что стало причиной его одиночества.
Что случилось с Василием Уткиным
Коллега Василия Уткина спортивный комментатор Дмитрий Губерниев эмоционально отреагировал на слова фанатов о подорванном здоровье шоумена
«Вася здоровый, а вы все больные!», — возгласил Губерниев.
Диагноз Василия Уткина
У российского футбольного комментатора диагностирован атеросклероз, сообщает телеграм-канал Mash, ссылаясь на заявления врачей. По информации портала, вес шоумена превысил отметку в 200 кг, что привело к существенным нарушениям в организме, в частности к неполадкам в работе сердечно-сосудистой системы.
Медики рассказали, что усугубляют состояние Уткина холестериновые бляшки в сосудах. Врачи рекомендовали телеведущему экстренно сесть на диету и начать худеть.
Василий Уткин: почему потолстел
51-летний футбольный комментатор испытывает проблемы с ожирением на протяжении нескольких лет. В одном из интервью, размещенном на YouTube-канале, он признался, что более 350 кг лишнего веса скинул за свою жизнь. Склонность к набору веса обусловлена тем, что он «заедает стресс», рассказал Уткин.
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В 2014 году Уткин обратился за медицинской помощью в Германии. В немецкой клинике ему провели операцию по уменьшению желудка. Уткину удалось похудеть после хирургического вмешательства на 125 кг, однако постепенно лишний вес вновь стал возвращаться.
Василий Уткин: личная жизнь
На съемках спортивный комментатор познакомился с бывшей гимнасткой и журналисткой Натальей Пакуевой. Он ухаживал за девушкой на протяжении трех лет, заказывал цветы из Голландии и летал на свидание в другой город. Однако девушка предпочла другого мужчину, и вскоре после расставания с Уткиным вышла замуж за футболиста Сергея Игнашевича.
По словам коллег журналиста, он тяжело переживал расставание с возлюбленной, что могло привести к обострению его заболевания.
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Анастасия Крестьянова