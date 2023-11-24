Жуковские активисты начали помогать пенсионерам осваивать компьютер





Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, ребята помогают людям старшего возраста научиться пользоваться современной техникой. Тем более, что многие пенсионеры сами проявляют интерес к гаджетам, поскольку ля них это новые возможности узнавать новости, общаться с людьми, проводить досуг и так далее.При этом, отмечается, что основной целью таких уроков является обучение людей пожилого возраста пользоваться современными технологиями и адаптироваться к переходу общества на услуги электронного правительства.На областном форуме общественных палат обсудили помощь участникам СВОГлава Химок Волошин принял участие в акции «Доброе дело»В целях популяризации волонтёрства проведена рекламная кампания #МыВместе2023