Жуковские лицеисты прошли посвящение в кадеты

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
В лицее №14 им. М. М. Громова в Жуковском прошло посвящение ребят в кадеты, в честь этого в учебном заведении состоялся праздник. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Ребят в этот торжественный и волнительный момент поздравили заслуженные лётчики-испытатели, среди которых были Герой СССР Виктор Пугачев, Герой РФ Марат Алыков, Герой РФ Юрий Ващук, военный летчик-истребитель, Кавалер Ордена Красной Звезды, Кубинского национального ордена, депутат жуковского Совета депутатов Константин Агеев.
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