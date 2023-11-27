Жуковские волонтёры продолжают участвовать в создании реестра книг библиотек

Фото: пресс-служба администрации Жуковского
Команда «Волонтёров Подмосковья» из Жуковского совместно с сотрудниками городских библиотек продолжает работу по созданию электронного реестра имеющихся книг. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что эта важная работа проводится для того, чтобы сформировать в интернете каталог книжного фонда с возможностью поиска.
Так, проводится ревизия книжных фондов, в ходе которой выбираются ветхие, пожелтевшие и повторяющиеся экземпляры, а также невостребованные читателями книги. Эти книги проверяют, сверяют списки, заносят данные в компьютер, а после возвращают книги на места, расставляя их в алфавитном порядке.
Как отметили в пресс-службе, работа является кропотливой, требующей усидчивости, но крайне интересной.
Все желающие стать библиоволонтёрами могут обратиться в любую городскую библиотеку.
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Так, проводится ревизия книжных фондов, в ходе которой выбираются ветхие, пожелтевшие и повторяющиеся экземпляры, а также невостребованные читателями книги. Эти книги проверяют, сверяют списки, заносят данные в компьютер, а после возвращают книги на места, расставляя их в алфавитном порядке.
Все желающие стать библиоволонтёрами могут обратиться в любую городскую библиотеку.
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Мелисса Тимофеева