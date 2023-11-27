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Жуковские волонтёры продолжают участвовать в создании реестра книг библиотек

27 ноября 2023, 21:32
Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Команда «Волонтёров Подмосковья» из Жуковского совместно с сотрудниками городских библиотек продолжает работу по созданию электронного реестра имеющихся книг. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Отмечается, что эта важная работа проводится для того, чтобы сформировать в интернете каталог книжного фонда с возможностью поиска.

Так, проводится ревизия книжных фондов, в ходе которой выбираются ветхие, пожелтевшие и повторяющиеся экземпляры, а также невостребованные читателями книги. Эти книги проверяют, сверяют списки, заносят данные в компьютер, а после возвращают книги на места, расставляя их в алфавитном порядке.


Как отметили в пресс-службе, работа является кропотливой, требующей усидчивости, но крайне интересной.

Все желающие стать библиоволонтёрами могут обратиться в любую городскую библиотеку.

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#библиотека
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Жуковские Волонтёры провели профбеседы с жителями о правила ПДД
27 ноября 2023, 21:22

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Команда «Волонтеров Подмосковья» из Жуковского провела профилактические беседы с пешеходами и водителями городского округа о правилах дорожного движения в зимнюю пору. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г. о.
Так, по выходным волонтёры выходят на самые оживленные перекрестки, чтобы напомнить жителям о необходимости строгого соблюдения ПДД, скоростного режима, а также о необходимости быть внимательными на улице, особенно в зимний период.

Отмечается, что среди основных правил волонтёры напоминают о необходимости носить световозвращатели вечером, чтобы быть заметными на дороге, быть внимательным и аккуратным на поворотах, мостах и эстакадах, держать дистанцию и соблюдать скоростной режим, быть максимально внимательным и снижать скорость в пешеходных местах и во дворах, и, конечно, не употреблять алкоголь будучи за рулём.

Также жителей предупредили об опасности гололёда на дорогах и тротуарах.

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#безопасность
#волонтеры
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Глава Жуковского Прохоров сообщил об усиленной работе коммунальных служб
27 ноября 2023, 21:07

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров сообщил, что в округе все коммунальные службы работают в усиленной режиме из-за погоды. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Он напомнил, что прошлой ночью во всей Московской области были мощный снегопад и ледяной дождь, способствовавшие образованию гололёда.

«Наши дорожные и коммунальные службы работают в усиленном режиме, особое внимание уделяем сейчас дорогам, тротуарам и остановкам общественного транспорта. На очистку улиц и дорог выведено 24 единицы техники. Сотрудники управляющих организаций ведут расчистку дворовых территорий от снега и наледи», — отметил в своём Telegram-канале Прохоров.

Он подчеркнул, что все работы в городском округе идут с ночи и находятся на особом контроле у главы Жуковского.

Жителям рекомендовали соблюдать осторожность на улице.

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#ледяной дождь
#коммунальные службы
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Жозеп Боррель: Бессмысленно отправлять еду тому, кого убьют на следующий день
27 ноября 2023, 20:57

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что считает бессмысленным оказывать гуманитарную помощь тем, кого завтра могут убить. Таким образом он прокомментировал ситуацию в секторе Газа. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы должны облегчить страдания мирного населения. А для этого необходимо увеличить объем гуманитарной помощи. <...> Но бессмысленно давать еду тому, кого на следующий день убьют», — заявил Боррель в ходе пресс-конференции в Барселоне по итогам заседания форума Союза для Средиземноморья. 
Боррель считает, что нужно остановить военные действия во избежание новых жертв. Он также отметил, что ХАМАС должны потерять военный контроль над анклавом. 

7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#новости
#израиль
#хамас
#сектор газа
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В Жуковском продолжают устанавливать бункеры для крупногабаритных отходов
27 ноября 2023, 20:19

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

В Жуковском продолжаются работы по установке бункеров для сбора крупногабаритных отходов.
Как сообщили «Радио 1» в пресс-службе администрации городского округа Жуковский, работы по установке таких бункеров проводятся региональным оператором ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» совместно с администрацией города. При этом, отмечается, что начались такие работы по установке бункеров повсеместно в городе с сегодняшнего дня, 27 ноября.

Установка таких бункеров призвана убрать стихийные навалы у подъездов жилых многоквартирных домов и на самих площадках.

Кроме этого, Ассоциацией председателей советов многоквартирных домов, Общественной палатой, Советом депутатов, председателями многоквартирных домов и инициативными группами проводится разъяснительная работа для населения о назначении таких специальных бункеров.

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#жуковский
#работа
#мусор
#экология
#благоустройство
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Путин подписал закон о повышении МРОТ
Путин подписал закон о повышении МРОТ до 19 242 рублей в 2024 году
27 ноября 2023, 20:15

Фото: сайт Кремля

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 18,5%. Таким образом, с 1 января 2014 года МРОТ составит 19 242 рубля в месяц. Соответствующий законопроект опубликован на официальном портале правовой информации.
Отмечается, что в результате повышения МРОТ прибавка составит около трех тысяч рублей. В пояснительной записке к документу указано, что он способствует повышению заработной платы около 4,8 миллиона работников.

Кроме того, законе указано, что с 2025 года МРОТ должен быть не ниже 48% от медианной заработной платы.

Ранее министр труда и социальной защиты России Антон Котяков рассказал, что к 2030 году Минтруд РФ собирается установить размера минимального размера оплаты труда в 1,3 раза больше уровня прожиточного минимума. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#законопроект
#мрот
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Юрист Южалин: Россияне чаще оспаривают увольнения из-за юрграмотности
27 ноября 2023, 19:49

Фото: istockphoto.com/Zolnierek

Директор департамента юридической практики по трудовому праву Superjob Александр Южалин заявил, что сотрудники, уволившиеся по собственному желанию, всё чаще подают в суд для восстановления своих прав по причине, в том числе, повышения юридической грамотности среди населения.
«Эта практика, действительно, участилась – сотрудники, уволенные по безобидным основаниям, по собственному желанию, по соглашению сторон, чаще стали обращаться в суд и суды чаще стали восстанавливать в правах на работе таких сотрудников. У данной тенденции несколько причин – повышение юридической грамотности граждан и упрощение самой процедуры обращения в суд», – отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Южалин.

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил, что восстановление на работе после увольнения «по статье» распространённая практика.

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#юрист
#сотрудники
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Инспектор труда Храмов: Восстановиться после увольнения «по статье» можно
27 ноября 2023, 19:31

Фото: istockphoto.com/BernardaSv

Генеральный инспектор труда Союза профсоюзов России Сергей Храмов заявил, что восстановление на работе после увольнения «по статье» распространённая практика.
«Увольнение по статье «отбить» можно, это более распространенное явление, чем восстановление работника, уволившегося по собственному желанию. В случае восстановления сотрудника на работе после увольнения по статье работодатель обязан удалить в трудовой книжке и запись о том, что он был уволен, и запись о том, что он восстановлен по суду», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Храмов.

Он отметил, что при этом, сотруднику будет выдана новая трудовая.

При этом, специалист напомнил, что по закону работнику давал месячный срок для обжалования увольнения с работы.

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#юрист
#увольнение
#работодатель
#сотрудники
#закон
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Глава Истры Витушева обсудила ситуацию с теплоснабжением в городе
27 ноября 2023, 19:28

Фото: пресс-служба администрации городского округа Истра

Глава городского округа Истра Татьяна Витушева в рамках совещания обсудила работу системы теплоснабжения городского округа. Об этом сообщила глава округа в своем телеграм-канале.
Витушева заявила, на данный момент отладка работы котельных закончилась и все вышли на рабочий режим. Кроме того, большая часть обращений, связанных  с завоздушиванием системы, решены.

Также сообщается, что в АО «Истринская теплосеть» создано 4 бригады, которые будут устранять аварийные ситуации в отопительный период. Бригады оснащены специальным оборудованием и тяжелой техникой для устранения аварий на тепловых сетях.

Помимо этого, она рассказала, что в Истре проводится большая планомерная работа по модернизации объектов теплоснабжения.

«Так, в рамках работ по подготовке к зиме были капитально отремонтированы тепловые сети, протяженностью 5,5 километров, установлены новые современные котлы отечественного производства на ряде котельных в Истре, Трусово, посёлках Агрогородок, Глебовский и деревни Новинки», — пишет Витушева.
Также она заявила, что в котельной Агрогородка, в котельной № 5 Дедовска и котельной Глебовского идет поэтапная замена котлов, насосного, теплообменного и газового оборудования. Процесс  планируют завершить в 2024-2025 годах.

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#отопление
#отопительный сезон
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Новогодний каток на Конюшенной площади в Петербурге откроется 16 декабря
27 ноября 2023, 19:01

Фото: istockphoto.com/Ольга Симонова

Открытие новогоднего катка на Конюшенной площади в Санкт-Петербурге состоится 16 декабря.
Покататься на катке можно будет по 14 января включительно.

«В этом году организаторы учли пожелания посетителей катка и увеличили зону внутреннего фойе, чтобы все могли поместиться в тепле. Билетная касса будет встроена в фасад здания. На площади перед катком будут смонтированы красивые новогодние фотозоны. Создавать праздничное настроение будут гирлянды лампочек над катком, музыка, весёлые новогодние персонажи», – заявил в беседе с «Петербургским дневником» директор Санкт-Петербургского ледового театра Никита Константинов.

При этом, отмечается, что с 30 декабря по 14 января Санкт-Петербургский государственный детский ледовый театр Елены Бережной будет показывать на катке музыкальные представления «Новые сказки на льду».

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