Журнал «Economist» исправил выражение Наливайченко об «устранении людей» СБУ

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Журнал The Economist, ранее писавший о подразделении СБУ, занимающемся убийствами, исправил статью, указав, что ликвидируются исключительно террористы.
Вчера, 5 сентября, издание Economist опубликовало статью, в которой говорилось о существовании отдельного подразделения СБУ, занимающегося убийствами. Об этом журналу рассказал бывший председатель СБУ Валентин Наливайченко. По его словам, подразделение было организовано ещё в 2015 году. Тогда украинские власти пришли к выводу, что сажать в тюрьму коллаборационистов недостаточно – «нужно устранять людей».
Сегодня статья была исправлена, а цитата стала звучать следующим образом: «Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов». Под этой фразой журналисты издания поставили подпись о том, что предыдущий вариант цитаты был неверен, поскольку слова Наливайченко случайным образом были переданы неправильно.
В пресс-службе экс-руководителя также заявили, что журнал неверно процитировал Наливайченко, который сразу имел в виду террористов, а не рядовых граждан Украины.
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Сегодня статья была исправлена, а цитата стала звучать следующим образом: «Мы неохотно пришли к выводу, что нам нужно устранять террористов». Под этой фразой журналисты издания поставили подпись о том, что предыдущий вариант цитаты был неверен, поскольку слова Наливайченко случайным образом были переданы неправильно.
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Анастасия Чинкова