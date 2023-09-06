Журналист Невзоров* просит суд снять арест с его имущества

Победителям конкурса будут предоставлены гранты до 1 000 000 рублей для реализации проекта, направленного на вовлечение молодёжи в активную социальную практику, в том числе на развитие творческих способностей, повышение её гражданской активности и раскрытие потенциала молодежи в интересах страны.

Конкурс проходит в 18 номинациях.

Ознакомиться с условиями участия, узнать подробности конкурса и оставить заявку на участие можно на сайте.

Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.

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