Журналист Невзоров* просит суд снять арест с его имущества

Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
В марте 2022 года Следственный комитет РФ возбудил против Невзорова* уголовное дело за распространение фейковой информации о действиях Вооруженных Сил России во время спецоперации на Украине. Как установило следствие, он опубликовал заведомо ложную информацию об обстреле роддома в Мариуполе. Его объявили в розыск, так как журналист покинул Россию до возбуждения уголовного дела. Басманный районный суд Москвы заочно приговорил его к лишению свободы сроком на восемь лет с отбыванием в колонии общего режима. В рамках уголовного дела был арестован принадлежащий Невзорову* земельный участок в Санкт-Петербурге.
Читайте также:
Невзорова* оштрафовали на 20 тыс. рублей за разжигание ненависти
Прокуратура требует изъять у Невзорова* земельные участки
Невзоров* заочно получил срок в колонии за фейки
* - признан в РФ иноагентом