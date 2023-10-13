Минюст признал иноагентами журналистов Муждабаева*, Малаховскую* и Романову*

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Журналисты Айдер Муждабаев*, Елена Малаховская* и Ольга Романова* признаны иностранными агентами, соответствующая информация опубликована на официальном сайте Минюста РФ.
Сразу три журналиста пополнили список иностранных агентов на этой неделе.
По информации министерства, Муждабаев*, который был заместителем главного редактора газеты «Московский комсомолец», выступал в поддержку властей Украины, в том числе осуществлял действия по сбору денежных средств для ВСУ.
Ольга Романова* - лауреат премии ТЭФИ в номинации «Ведущий информационной программы» - принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике.
Елена Малаховская*, которая за свою карьеру успела поработать на таких телеканалах как: «Пятый канал», «СТС», «ТНТ», «Рен-ТВ», «Москва 24», принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Отмечается, что в настоящий момент Малаховская* и Романова* проживают за пределами РФ.
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*Признаны иностранными агентами на территории РФ.
По информации министерства, Муждабаев*, который был заместителем главного редактора газеты «Московский комсомолец», выступал в поддержку властей Украины, в том числе осуществлял действия по сбору денежных средств для ВСУ.
Елена Малаховская*, которая за свою карьеру успела поработать на таких телеканалах как: «Пятый канал», «СТС», «ТНТ», «Рен-ТВ», «Москва 24», принимала участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.
Отмечается, что в настоящий момент Малаховская* и Романова* проживают за пределами РФ.
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*Признаны иностранными агентами на территории РФ.
Евгения Парфентьева