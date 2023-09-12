Журналистов Подмосковья пригласили принять участие в проекте школы журналистики

Фото: пресс-служба министерства образования Московской области
Занятия будут проходить в очном и онлайн форматах, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.
Программа будет состоять из двух модулей. Занятия будут проходить с сентября по декабрь 2023 года.
Занятия бесплатные, но необходимо пройти конкурсный отбор.
Узнать подробности участия и подробную информацию о конкурсе можно на сайте.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника — это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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