«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве и Подмосковье до вечера субботы

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В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.
Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а также гроза. Плохая погода продержится до вечера субботы, 12 августа.
Кроме того, в Московской области сохраняется пожарная опасность до 22:00 субботы.
Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности прогнозировался до 11 августа. А Минтранс Подмосковья также напомнил жителям о соблюдении правил дорожного движения во время ливней.
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Анастасия Чинкова