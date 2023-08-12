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«Жёлтый» уровень погодной опасности продлён в Москве и Подмосковье до вечера субботы

12 августа 2023, 11:17

Фото: iStock/Germanovich

В Москве и Подмосковье продлили «жёлтый» уровень погодной опасности. Об этом предупреждает Гидрометцентр России.
Ожидается усиление ветра до 17 метров в секунду, а также гроза. Плохая погода продержится до вечера субботы, 12 августа.

Кроме того, в Московской области сохраняется пожарная опасность до 22:00 субботы.


Ранее сообщалось, что «жёлтый» уровень погодной опасности прогнозировался до 11 августа. А Минтранс Подмосковья также напомнил жителям о соблюдении правил дорожного движения во время ливней.

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#москва
#подмосковье
#гидрометцентр
#прогноз погоды
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Новая версия российского дрона-камикадзе «Овод» запущена в производство, - РИА Новости
12 августа 2023, 09:08

Фото: istockphoto/valio84sl

Запущено мелкосерийное производство российского беспилотника-камикадзе «Овод» версии 2.0. Это так называемый FVP-дрон (от английского First Person View, вид от первого лица) усовершенствованной модификации.
По словам руководителя проектной группы, занимающейся разработкой и производством БПЛА Андрея Иванова, новая модель дрона оснащена усовершенствованной электронной начинкой и нестандартной винтомоторной группой. В беседе с РИА Новости он также добавил, что в версии «Овода» 2.0 есть и другие нововведения и сюрпризы, говорить о которых он просто не имеет права.

Разработчик уточнил, что основным устройством тем не менее остается первая версия дрона. Он сконструирован таким образом, чтобы максимально сократить время на развертывание, снаряжение и применение в боевых условиях. Оператор, управляющий им, может видеть в режиме реального времени изображение с монитора при помощи видеошлема или видеоочков. «Овод» активно применяется российскими военными в разных точках линии боевого соприкосновения в зоне СВО.

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#сво
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В Британии заявили о кибератаке хакеров из России и Китая
Inews: хакеры из РФ и КНР получили доступ ко внутренней системе МИД Британии
12 августа 2023, 06:46

Фото: istockphoto/Dmitry Nogaev

Внутренние системы министерства иностранных дел Великобритании были подвергнуты атаке со стороны хакеров из России и Китая. Как сообщает британское издание Inews, информация о взломе основана на данных от источника в Центре правительственной связи Великобритании (GCHQ).
Согласно деталям инцидента 2021 года, злоумышленники получили доступ к чувствительной информации работников министерства. Среди утечки данных - переписка через электронную почту и материалы встреч, организованных через приложение Teams. Предполагается, что причиной утечки стало ошибочное открытие электронного письма одним из сотрудников ведомства.

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#рынок
#сайт
#письма
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На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта
Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто
12 августа 2023, 02:47

Фото: iStock/Leonid_Eremeychuk

Временно прекращено движение транспорта по Крымскому мосту, говорится в сообщении Telegram-канала, посвященного ситуации на данном объекте.
«На Крымском мосту временно остановлено движение. Просим тех, кто находится на мосту или вблизи контрольных пунктов, оставаться спокойными и слушаться рекомендаций службы транспортной безопасности», — уточняется в уведомлении.

В ночь на 17 июля Крымский мост подвергся атаке с использованием двух надводных дронов со стороны Украины. Следственный комитет начал расследование по факту «Террористического акта». В результате взрыва была повреждена дорожная часть моста, одна девочка получила травмы, а ее родители скончались.

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#крымский мост
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Новая развязка на трассе М-1 улучшит транспортную доступность парка «Патриот»
11 августа 2023, 22:45

Фото: Минтранс МО

На 59-м км трассы М-1 «Беларусь» открыли движение по новой транспортной развязке возле военно-патриотического парка «Патриот» в Одинцове. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Работы завершили перед стартом ежегодного форума «Армия», который пройдёт там с 14 по 20 августа. Новая разворотная петля должна разгрузить одну из самых востребованных федеральных трасс, улучшить транспортную доступность парка «Патриот», обеспечив удобный прямой заезд туда по трассе М-1 со стороны Москвы. 
 
Помимо этого, развязка снизит перепробег на 13 км и сократит время в пути в выходные и праздники более чем на полчаса.

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#минтранс мо
#развязка
#транспорт
#дороги
#парк «патриот»
#московская область
#подмосковье
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Депутат Даванков предложил продлить работу московского метро по пятницам
11 августа 2023, 21:21

Фото: iStock/spacedrone808

Вице-спикер Госдумы от «Новых людей» Владислав Даванков направил письменный запрос главе дептранса столицы Максиму Ликсутову с предложением продлить работу метро по пятницам до 3 часов ночи.
РИА Новости приводит текст сообщения:
 
«Прошу Вас рассмотреть возможность увеличить время работы московского метрополитена до 3:00 по пятницам», — указано в обращении депутата.
По мнению Даванкова, данная мера приведёт к тому, что водители будут меньше садиться за руль нетрезвыми. Таким образом уменьшится число ДТП. Также говорится, что продление работы метро позволит москвичам сэкономить на такси.

Ранее вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков выступил с обращением на имя министра культуры РФ Ольги Любимовой о том, чтобы разработать курсы для таксистов на знание города и экзаменовать их при устройстве на работу.

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#госдума
#метро
#такси
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Судебные приставы с начала года выдворили из Подмосковья 1,3 тыс нелегальных мигрантов
11 августа 2023, 21:01

Фото: ГУРБ МО

Подмосковные судебные приставы с января по июль принудительно выдворили из России с территории региона 1,3 тыс иностранцев. Такие данные привели в пресс-службе Главного управления региональной безопасности Московской области.
«С начала года под контролем приставов в центры временного содержания было направлено 1 390 иностранных граждан. Суд признал их виновными в нарушении правил въезда, пребывания и незаконной трудовой деятельностью. За пределы России выдворено 1300 человек. В центрах, где временно содержатся иностранные граждане, созданы все условия для временного проживания, но самовольно покинуть такое учреждение невозможно», – говорится в сообщении. 
В управлении напомнили, что за уклонение от выезда за пределы России иностранного гражданина ждёт штраф в размере от 3 до 5 тыс рублей. Затем всё равно последует принудительное выдворение из России.
 
В ведомстве отметили, что неконтролируемая миграция наносит ущерб экономике и интересам граждан России, поэтому этот вопрос находится под пристальным контролем.

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#гурб
#мигранты
#штраф
#подмосковье
#московская область
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«Айтишникам» готовят увеличение до 30 лет возраста отсрочки от армии
Минцифры предложит поднять до 30 лет возраст предоставления отсрочки для айтишников
11 августа 2023, 20:58

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Минцифры России готовит изменения в указ президента Владимира Путина о мерах поддержки IT-отрасли. Об этом сообщил министр Максут Шадаев на полях форума «Цифровая эволюция».
Речь идет об инициативе, связанной с повышением возраста для предоставления отсрочки от службы в армии специалистам сферы IT. Предлагается повысить возраст отсрочки до 30 лет. Такое право будет предоставлено сотрудникам аккредитованных компаний, отметил министр.

В рамках действующего законодательства, специалисты IT-отрасли могут получить отсрочку от призыва на службу в армии, но только с 18 до 27 лет. 

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#закон
#возраст
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#it
#министр
#право
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Маск сообщил, что в Италии согласовали место для боя с Цукербергом
11 августа 2023, 20:40

Фото: istockphoto/RuslanShevchenko

Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск рассказал, что премьер-министр Италии Джорджия Мелони договорилась с министерством культуры о месте, где пройдёт бой Маска с сооснователем компании Meta (запрещена в РФ как экстремистская организация) Марком Цукербергом.
«Я поговорил с премьер-министром Италии и министерством культуры. Они договорились об эпическом месте», - такое сообщение Маск оставил в социальной сети X (в прошлом Twitter).
По словам Маска, организацией боя займутся фонды Маска и Цукерберга. Транслировать бой будут в соцсети X и на платформе Meta. Маск заявляет, что в кадре будет «античный Рим».
 
В комментариях у Маска уточнили, получат ли обладатели платной подписки X Blue или подписчики Маска какие-то бонусы, например, «закулисные кадры». Маск ответил: «Безусловно!».

Датой предполагаемого поединка Цукерберг предложил 26 августа. Об этой инициативе он сообщил через соцсеть Threads, которая является частью Meta.

Этот шаг был ответом на утверждение Маска о его активной подготовке к бою. Тем не менее, Цукерберг выразил сомнение в том, что поединок состоится в предложенный им день.

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#италия
#спорт
#новости
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Обновлённый сквер «Центральный» открыли в Лыткарине
11 августа 2023, 20:25

Фото: Минблаго МО

В Лыткарине торжественно открыли после благоустройства сквер «Центральный» на улице Ленина. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства благоустройства Московской области.
«В прошлом году мы начали программу по созданию мест для отдыха в шаговой доступности. Такую задачу поставил губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв. Сегодня открываем первый сквер, обустроенный в 2023 году по этой программе. Здесь появились удобные пешеходные дорожки, детская и спортивная площадки, зона для тихого отдыха», – сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.
Территорию сквера разделили на три зоны – транзитную, активного отдыха и тихую для спокойного времяпрепровождения.  
 
В сквере высадили деревья и кустарники, чтобы защитить его от городского шума, расположили малые архитектурные формы. В центре посадили сербскую ель. Территорию оборудовали современной системой уличного освещения и камерами видеонаблюдения.
 
Работы по благоустройству проводили по нацпроекту «Жильё и городская среда».

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Подмосковье ищет медработников