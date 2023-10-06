«Зима близко»: Россиян предупредили о самых опасных способах обогреть жилье

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Эксперт обратил внимание на то, что обогревать помещения классическими электрическими обогревателями безопасно, с учетом их качественного производства. Но он предупредил, что на них нельзя сушить вещи, так как это чревато возгоранием.
«Что касается газа, который просто жгут на кухне, чтобы нагреть помещение, то здесь нужно внимательно следить за абсолютной исправностью оборудования», — предупредил специалист.
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