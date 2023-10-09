Золотая середина и мудрость: гороскоп для всех знаков зодиака с 9 по 15 октября

Фото: IStock/Blazenka Babic
В любви лучше вносить перемены не торопясь. Надо быть мудрыми и добрыми. События могут развиваться медленно, а приятные сюрпризы в любви станут началом более серьёзного чувства.
Особые рекомендации для каждого знака зодиака:
У Овна на предстоящей неделе улучшится настроение, появится стремление к переменам, оптимизм и жизнелюбие.
Тельцу рекомендуется начать откладывать часть дохода для устойчивого благосостояния.
Близнецов ждут положительные перемены в семейной жизни, радостные улучшения.
Рак будет стремиться к физическому и духовному комфорту, созданию уюта в доме. На этой неделе можно побаловать себя покупками.
У Льва возможна влюбленность, романтическое настроение и успех в делах.
Деву ждёт увлечение новым проектом, повышение популярности и протекция.
Весам нужно акцентировать внимание на здоровье, бережном обращении с собой. Рекомендуется избегать конфликтов.
Скорпион получит заманчивое предложение. Но прежде чем принять его, нужно обдумать все плюсы и минусы.
Стрельца вдохновят новые духовные ценности и перемены в мировоззрении. Хорошее время для обучения.
Козерог почувствует себя увереннее, он получит признание заслуг и поддержку от окружающих, в том числе, от начальства.
Водолей может рассчитывать на поддержку друзей, на предстоящей неделе его ждут небольшие поездки и много общения.
Рыбы нуждаются в уединении для восстановления сил и сохранения секретов в общении.
Читайте также:
Нейропсихолог связала низкую работоспособность с негативными мышлением
Астролог Грохотова раскрыла особенности детей, рождённых осенью
Астролог Ракунова рассказала, на что указывают фазы Луны в день рождения