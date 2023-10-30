Радио1
Главная / Новости / Общество/ Зоозащитник Горячев не рекомендовал брать бездомных домой временно погреться

Зоозащитник Горячев не рекомендовал брать бездомных домой временно погреться

30 октября 2023, 20:09
Фото: istockphoto.com/AlxeyPnferov

Фото: istockphoto.com/AlxeyPnferov

Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев заявил, что в холодную пору брать бездомное животное временно погреться домой из жалости, а после вернуть на улицу – негуманно, и не рекомендовал так делать.
Он также объяснил, как именно бездомные животные выживают в мороз.

«Будучи сытыми, они легко переносят низкие температуры. Экологическая ниша у бездомных собак и кошек широкая: в городах они, как правило, живут на теплотрассах, в подвалах и прочих местах. Конечно, им нужен дом, но я бы хотел предостеречь наших сограждан, которые хотели бы взять себе животное, чтобы «просто дать погреться», а потом вернуть его обратно в «естественную среду обитания». Так делать негуманно!» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Горячев.


Он также напомнил, что нельзя выгонять уже взятых к себе животных из дома, поскольку неприспособленный к улице питомец, скорее всего, заболеет, а возможно даже погибнет.

Читайте также:

В Подмосковье бобры начали подготовку к зиме

В Бурятии школьники не могли попасть на соревнование из-за бродячих собак

В Нижнем Новгороде нашли бездомного пса с крайней степенью ожирения
#животные
#бездомные
#мороз
#бездомные животные
Читайте нас в
Глава Жуковского Прохоров вручил награды за вклад в развитие волонтёрства
30 октября 2023, 21:10

Фото: пресс-служба администрации Жуковского

Глава городского округа Жуковский Юрий Прохоров вручил награды «за значительный вклад в развитие добровольчества (волонтёрства) в Московской области» местным ребятам. Об этом «Радио 1» сообщили в пресс-службе администрации г.о.
Отмечается, что награды получили три человека.

«Это активные, инициативные и ответственные молодые люди, которые всегда помогают нам не только в подготовке и проведении различных городских мероприятий, но и всегда готовы прийти на помощь тем, кто в этом нуждается», — приводятся слова Прохорова в его официальном Telegram-канале.

Глава Жуковского отметил, что ребята были отмечены и на торжественном мероприятии в Доме правительства Московской области.

Ранее в Красногорске наградили подмосковных волонтёров в преддверии Дня добровольца Московской области, который празднуется 29 октября.

Читайте также:

В подмосковном Красногорске наградили волонтёров

Каширское «БОЕВОЕ БРАТСТВО» продолжает сбор гумпомощи для бойцов СВО

Волонтеры Подмосковья запустили сбор на нужды СВО
#помощь
#награды
#люди
#волонтёр
#жуковский
Читайте нас в
Telegram будет блокировать каналы за призывы к насилию
Дуров заявил о блокировке Telegram-каналов за призывы к насилию
30 октября 2023, 20:10

Фото: iStock/Penderev

Павел Дуров сообщил, что каналы в Telegram, призывающие к насилию, за нарушение правил мессенджера, Google и Apple будут заблокированы. Об этом Дуров написал в своем канале.
Сообщается, что Telegram также заблокирует канал «Утро Дагестана», который, как сообщалось ранее, призывал жителей Дагестана к беспорядкам.

Ранее глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что телеграм-канал, спровоцировавший беспорядки в аэропорту Махачкалы, администрируется с территории Украины предателями и бандеровцами. По словам Меликова, информация о том, что телеграм-канал «Утро Дагестана» регулируется с украинской территории является абсолютно достоверной. 

Напомним, вчера, 29 октября, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Было объявлено усиление. Митингующие требовали изгнать евреев из республики.

Читайте также:

Меликов: канал «Утро Дагестана», разжегший беспорядки, управлялся с Украины

СК России возбудил уголовное дело из-за беспорядков в аэропорту Махачкалы

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков
#telegram
#дагестан
#информация
Читайте нас в
В Челябинске дети не могут попасть в центр реабилитации из-за фекалий в подвале
30 октября 2023, 19:19

Фото: istockphoto/cheshka

В Челябинске дети-инвалиды лишились возможности посещать реабилитационный центр.
Подвал здания затоплен фекалиями, пишет URA.RU со ссылкой на психолога АНО «Центр реабилитации и интеграции детей с особенностями развития «Альтернатус» Ирину Арлиевскую.
 
«Проблема началась 17 октября в районе 10:00. К нам позвонил представитель арендодателя и сообщил, что подвал (мы находимся на первом этаже) топит канализацией, уровень растёт и детей из центра надо срочно эвакуировать, что и было сделано. С тех пор уровень воды то поднимался, то снижался, сейчас там стоит заглушка, из-за которой нельзя пользоваться туалетом и водой», — рассказывает Ирина Арлиевская.
Зловонный запах испарений достигает первого этажа, где обычно занимаются дети. Из-за их отмены занятий страдают около 50 детей с ОВЗ. Руководство центра добивалось помощи от различных инстанций, но ответа так и не получило.
 
«Перевести коррекционный и образовательный процессы на дистант не представляется возможным. Подобный формат дети не могут освоить из-за  особенностей здоровья. Перерыв в занятиях очень неблагоприятно сказывается на процессе социализации и реабилитации наших ребят», — говорит Ирина Арлиевская.
28 октября психолог обратилась к губернатору Челябинской области в группе «А.Л. Текслер, помоги!» во «ВКонтакте».

«Из-за этой нерешаемой проблемы мой ребенок с аутизмом уже две недели не учится!!! Мы по крупицам продвигаемся в его развитии и такие перерывы в занятиях нас отбрасывают очень далеко назад!!! Это недопустимо!!! Пожалуйста, те, кто может решить эту проблему, помогите нам!» —прокомментировала пост одна из пользовательниц.
Ранее сообщалось, что в челябинском посёлке дети учатся на дистанте из-за сломанного автобуса. В Челябинской области следователи проверяют информацию об отсутствии подвоза детей в школу и детский сад. Дети третью неделю учатся дистанционно из-за автобуса, который сломался, сообщает СУ СК РФ региона.

Читайте также:

В челябинском посёлке дети учатся на дистанте из-за сломанного автобуса

Волынец предложила для детей-инвалидов электронные сертификаты на реабилитацию

В РФ вегетарианство для детей хотят запретить на законодательном уровне
#челябинск
#дети
#новости
Читайте нас в
Глава Одинцовского округа Иванов встретился с жителями военных городков
30 октября 2023, 18:42

Фото: пресс-служба Одинцовского городского округа

На территории Одинцовского округа расположено большое количество военных городков. Ранее они находились на балансе Министерства обороны.
За это время накопились проблемы, связанные с инженерными коммуникациями, дорогами, социальной инфраструктурой. Муниципалитет постепенно принимает городки на свой баланс и решает вопросы. Дополнительные трудности связаны с тем, что ещё не всё имущество передали округу.

Рабочую встречу по этому вопросу провёл 27 октября глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Многие вопросы касались городка Кубинка-10. В числе основных тем – ввод в строй новых очистных сооружений на улице генерала Вотинцева и капремонт многоквартирных домов. Построенную станцию очистки пока ввести в эксплуатацию не удаётся. Глава поручил проинспектировать объект, взять на баланс и начать эксплуатацию.

Чтобы решить проблему ремонта домов создадут дополнительный список МКД. Их предстоит добавить в областную программу капитального ремонта. Если решение окажется положительным, то их отремонтируют до конца 2025 года.

«Много вопросов, касающихся уличного освещения. Те объекты, которые нам уже переданы Министерством обороны, поэтапно включаются в региональную программу «Светлый город». К примеру, улица генерала Вотинцева. Наружное освещение там восстановлено. Сама проезжая часть осталась у Министерства обороны. Она до сих пор не освещена», – сказал Андрей Иванов.
Жители считают, что нужно построить сразу два спортивных объекта – стадионы в Кубинке-2 и Кубинке-10. Земельные участки есть. Открытым остаётся вопрос финансирования. Современный стадион с отапливаемыми раздевалками, водоснабжением и ограждением оценивается в 300 млн рублей. Андрей Иванов предложил на начальном этапе сделать освещенные поля. Когда появятся дополнительные средства, развитие спортивных объектов продолжат.

Строительство в Кубинке поликлиники и ФАПа ещё более сложная задача. По действующим нормативам городкам хватает медучреждений. Чтобы включить новые объекты в профильную госпрограмму Московской области, нужно доказать Министерству здравоохранения, что на территории живёт больше жителей. Возможно, сделать это удастся с помощью данных последней переписи населения.

Чтобы улучшить транспортную доступность военного городка и ликвидировать пробки, нужно построить сразу две эстакады. На будущей недели по поручению главы в Генеральный план муниципалитета будут внесены изменения. После чего начнётся проработка доступных вариантов финансирования.

Следующее совещание с подведением предварительных итогов состоится через месяц.

Читайте также:

Яркая премьера детского спектакля «Клубничное королевство» прошла в Дмитрове

В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»

Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам
#одинцовский городской округ
#новости
#кубинка
Читайте нас в
Яркая премьера детского спектакля «Клубничное королевство» прошла в Дмитрове
30 октября 2023, 18:35

Фото: пресс-служба Дмитровского г.о.

На сцене Дмитровского драматического театра состоялась премьера детской сказки «Клубничное королевство» в постановке режиссёра и художественного руководителя театра Дмитрия Юмашева.
Сообщается, что постановка «Клубничное королевство» рассказывает маленьким зрителям о мужестве, отзывчивости и заботливом отношении к близким людям. Этот спектакль научит быть стойким в борьбе с несправедливостью, беречь природу и не бросать своих друзей. Первыми зрителями детской постановки стали ребята из Лицея №4 и первоклассники из Гимназии «Дмитров».

По словам начальника Управления культуры, туризма и работы с молодежью Ирины Костышиной, «Клубничное королевство» дарит множество положительных, искренних и ярких впечатлений.

«В 2023 году это второй спектакль, поставленный в рамках федерального проекта «Культура Малой Родины» при поддержке партии «Единая Россия», Министерства Культуры и туризма Московской области и Администрации Дмитровского городского округа», — пояснила Костышина.

Следующий показ спектакля запланирован на 11 ноября. Он пройдет на сцене филиала «На Большевистской» ЦДК «Созвездие».

Читайте также:

В России представили одиннадцатую серию документального цикла о «героях нашего времени»

Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам

Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»
#россия
#культура
#дача
#дмитров
#спектакль
#единая россия
Читайте нас в
Синоптик Позднякова: Среда станет самым тёплым днём в Москве на этой неделе
30 октября 2023, 18:26

Фото: istockphoto.com/Tetiana Soares

Метеоролог Татьяна Позднякова сообщила, что среда, 1 ноября, станет наиболее тёплым днём на этой неделе, температура воздуха в этот день достигнет +13°C.
Завтра, во вторник, 31 октября, ожидается переменная облачность, а температура будет до 12°C.

В беседе с «Вечерней Москвой» Позднякова добавила, что в четверг в столице ожидаются небольшие дожди и переменная облачность, а воздух днём прогреется лишь до 7°C.

А вот выходные, по словам метеоролога, станут солнечными и без осадков.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин заявил, что сегодня, 30 октября, в Москве возможен ледяной дождь. При этом, по словам специалиста, температура воздуха в городе будет повышаться.

Читайте также:

Синоптик Ильин предрёк ледяной дождь Москве

Синоптик Шувалов обещал москвичам «африканскую» жару и египетские ночи

Ноябрь встретит африканским теплом: какая погода ожидается в Москве на неделе?
#дождь
#погода
#температура
#москва
#прогноз погоды
Читайте нас в
Российская порноактриса Эльфи откажется от гражданства РФ из-за своих «талантов»
Порноактриса Ева Эльфи откажется от гражданства РФ в пользу грин-карты США
30 октября 2023, 17:46

Фото: iStock/kicsiicsi

Популярная российская порноактриса Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) рассказала, что планирует отказаться от российского гражданства в пользу грин-карты США. Об этом Эльфи сообщила в беседе с журналисткой Ириной Шихман*.
Эльфи поделилась, что уже начала процесс изменения гражданства и получения паспорта США. Она рассказала, что на данный момент есть одобрение на грин-карту в США по визе талантов.

«Я точно не буду ходить с российским паспортом гордо», — пояснила актриса фильмов для взрослых.

По ее словам, Эльфи подавала заявку по визе талантов со своей главной профессией. Она отметила, что если ее грин-карту одобрят, то это станет признаком того, что профессия порноактрисы в Вашингтоне является «нормальной».

Напомним, в прошлом году Эльфи  возглавила рейтинг звезд кино для взрослых на сайте PornHub.

Читайте также:

Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам

Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»

Сын замгендиректора компании «Еврохим» ушёл на олимпиаду по математике и пропал

*признана в России иноагентом
#рейтинг
#сша
#изменения
#кино
#профессия
#компании
#актриса
#сын
Читайте нас в
4 ноября – День народного единства: куда сходить в Москве, будет ли салют
30 октября 2023, 17:34

Фото: iStock/yulenochekk

4 ноября во всей России отмечается День народного единства. В столице программа праздника особенно насыщенная. В городе проходят концерты, выставки, интерактивы, патриотические мероприятия. Редакция «Радио 1» расскажет, как провести ноябрьские выходные и куда сходить в Москве.

Форум «Россия» на ВДНХ

 
В День народного единства на площадках ВДНХ пройдет форум «Россия», в котором примут участие 89 регионов страны. На мероприятии будет представлена продукция, характеризующая тот или иной регион, привезенная с разных частей России. Мэр Москвы Сергей Собянин прежде сообщал, что для оформления художественной подсветки площадок комплекса, город выделил 20 километров кабеля и 12 трансформаторных подстанций.

Акция «Ночь искусств»


В Москве пройдет акция «Ночь искусств». 4 ноября к мероприятию присоединятся более 100 городских площадок. Начнется мероприятие с театрализованной экскурсии «Поэтический променад». Ее проведут 30 артистов, которые предстанут перед гостями в образе Владимира Маяковского.

В «Театре Эстрады» пройдет музыкальная программа в честь композитора Рахманинова.

Вечером 4 октября в «Новом Манеже» состоится несколько мероприятий. Гости креативного пространства смогут увидеть перфоманс молодых артистов «Манифест», театрализованное шоу «Звуки речи» и литературное чтение «Поэты современности».
Жители и гости столицы смогут посетить показ короткометражных работ сценариста и режиссера Юлии Горбачевской «Головокружение» (о Достоевском) и «Телеграмма» (по мотивам рассказа Паустовского). Увидеть работы можно в кинотеатрах «Салют» и «Искра» сети «Москино».

В усадьбе Воронцово пройдет лекция «Усадебное застолье как искусство». Слушатели узнают о старинных трапезах и пирах, о том, что подавали на стол и как изменились вкусы при Петре I.


Парковка в Москве в День народного единства


Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что парковка в столице в День народного единства будет бесплатной. Об этом он написал в своем телеграм-канале. Градоначальник отметил, что 6 ноября в Москве также не будет взиматься плата за парковку автомобилей. Однако 5 ноября за парковку придется платить по воскресному тарифу, т.е. оставить автомобиль платно придется только на улицах с тарифами 380 и 450 рублей, пояснил Собянин.


Праздники в ноябре в 2023 году: когда выходные, сколько отдыхать
Праздники в ноябре в 2023 году: когда выходные, сколько отдыхать

Будет ли салют в Москве на 4 ноября 2023 года


День народного единства – важный государственный праздник. 4 ноября салюты запускаются с различных высоких точек столицы. Однако решение о запуске фейерверков принимают городские власти, и в настоящее время такой информации нет. 

Торжественная церемония возложения цветов

 
Во время празднования народного единства, традиционно возлагаются цветы к памятнику Минина и Пожарского на Красной площади. Церемония возложения цветов обычно проходит в торжественной обстановке. Жители и гости столицы смогут принять участие в акции памяти и признательности русским героям, и принести букеты.

Мероприятие на Красной площади


В настоящее время часть Красной площади огорожена забором. Идут подготовительные работы к открытию музея под открытым небом. Об этом сообщает портал «msk1». Однако отмечается, что музей можно будет посетить после праздников, 7 ноября с 10:00 до 20:00.

По предварительным данным, комплекс будет бесплатным. Посетители смогут увидеть технику времен Великой Отечественной войны. Также на Красной площади пройдет парад в честь годовщины Октябрьской революции.

«Ночь искусств – 2023» в музеях Подмосковья


Жители и гости Подмосковья смогут посетить исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» в одноименном поселке Ленинского городского округа. «Ночная экскурсия» начнется в 19:30 и будет бесплатной. Посетителей музея проведут по затемненной экспозиции, а экскурсовод расскажет интересные истории.

4 ноября состоятся лекции, концерты, экскурсии в Сергиево-Посадском государственном историко-художественном музее. Гости заповедника познакомятся с выдающимися мастерами-иконописцами, посетят интерактивное занятие, послушают живую музыку.

В городском округе Мытищи, в музее «История танка Т-34» посетителям будут представлены экспозиции боевых машин. С 18:00 до 21:30 гости смогут бесплатно посетить комплекс, после чего остаться на лекцию об инженере Лебеденко.

Читайте также:

Потомок Екатерины II намерен поселиться в Крыму

Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе в ноябре

Туроператоры назвали страны, куда можно купить туры с большими скидками
#музей
#праздник
#парковка
#салют
#экскурсии
#день народного единства
#сергей собянин
#парад
#вднх
#ночь искусств
Читайте нас в
Поклонская впервые за полтора года обратилась к подписчикам
Экс-прокурор Крыма Поклонская сообщила о мошенничестве в сети от ее имени
30 октября 2023, 17:31

Фото: iStock/Pinkypills

Бывший прокурор Крыма, экс-депутат Госдумы и действующий советник Генпрокурора России Наталья Поклонская впервые за почти полтора года написала пост в телеграм-канале, в котором предупредила подписчиков о том, что в интернете от ее имени действуют мошенники.
По словам Поклонской, с ее фейкового аккаунта в социальной сети почти год общался американец. Злоумышленникам почти удалось убедить мужчину, что Россия якобы выдала Поклонскую Украине, а для ее освобождения требуется залог в размере ста тысяч долларов.

Примечательно, что гражданин США решил удостовериться в подлинности информации и написал администратору сообщества Поклонской с вопросом. Поклонская отметила, что оценила желание американца помочь.

Ранее сообщалось, что известного барда Наиля Шайдуллина мошенники ограбили на 750 тысяч рублей. Кража произошла с помощью скачанного на телефон музыканта приложения. 

Читайте также:

Сотрудники полиции проводят проверку на складе Wildberries в СЦ «Белая дача»

Аэропорт Махачкалы вернулся к полноценной работе после беспорядков

В Польше могут перекрыть все пункты пропуска с Украиной из-за забастовки
#аэропорт
#сша
#россия
#дача
#сотрудники
#пропуска
#крым
Читайте нас в
Достижения.рф