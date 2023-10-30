Зоозащитник Горячев не рекомендовал брать бездомных домой временно погреться

Фото: istockphoto.com/AlxeyPnferov
Вице-президент Московского общества защиты животных Кирилл Горячев заявил, что в холодную пору брать бездомное животное временно погреться домой из жалости, а после вернуть на улицу – негуманно, и не рекомендовал так делать.
Он также объяснил, как именно бездомные животные выживают в мороз.
Он также напомнил, что нельзя выгонять уже взятых к себе животных из дома, поскольку неприспособленный к улице питомец, скорее всего, заболеет, а возможно даже погибнет.
Читайте также:
В Подмосковье бобры начали подготовку к зиме
В Бурятии школьники не могли попасть на соревнование из-за бродячих собак
В Нижнем Новгороде нашли бездомного пса с крайней степенью ожирения
«Будучи сытыми, они легко переносят низкие температуры. Экологическая ниша у бездомных собак и кошек широкая: в городах они, как правило, живут на теплотрассах, в подвалах и прочих местах. Конечно, им нужен дом, но я бы хотел предостеречь наших сограждан, которые хотели бы взять себе животное, чтобы «просто дать погреться», а потом вернуть его обратно в «естественную среду обитания». Так делать негуманно!» — отметил в беседе с Общественной Службой Новостей Горячев.
Читайте также:
В Подмосковье бобры начали подготовку к зиме
В Бурятии школьники не могли попасть на соревнование из-за бродячих собак
В Нижнем Новгороде нашли бездомного пса с крайней степенью ожирения
Мелисса Тимофеева