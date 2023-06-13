Зоозащитник Корецких объяснил, почему закон о лицензии на собак не предотвратит нападения

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Юрий Корецких прокомментировал идею о выдаче лицензий хозяевам «опасных» пород собак
13 июня группа депутатов от партии «ЛДПР» внесла в Государственную думу законопроект, предусматривающий введение специальных лицензий, без которых станет невозможно завести домашнего любимца «опасной» породы. Предотвратит ли этот закон случаи нападения животных на людей, рассказал корреспонденту «Радио 1» председатель общественной организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких.
По словам эксперта, многие люди даже не осознают всей ответственности, когда заводят себе красивого щенка. Потому, как минимум обучение или курсы для будущих хозяев – просто необходимы.
По словам Корецких, помимо строго подхода в воспитании животных, им также необходимы определенный уход и комфортная среда для существования.
Эксперт напомнил, что с 23 мая 2023 года на территории Российской Федерации уже действует штраф для хозяев, чьи питомцы причинили вред чужому здоровью.
Ранее «Радио 1» сообщало, что кинологи назвали пять основных правил для социализации щенка.
«Данная инициатива безусловно правильная, мы тоже давно говорим о том, что надо повышать ответственность владельцев собак, потому что они не всегда могут справляться с особенностями породы, которых они заводят, и это часто выливается в трагические случаи», - прокомментировал инициативу Корецкий.
«Что касается данного законопроекта, то, на мой взгляд, он не даст нужного эффекта, потому что предлагается получать лицензию только на собак, включенных в перечень животных особо опасных пород, а там их всего 12 и они очень редкие. На самом деле нужно как-то расширить это список, чтобы туда попало больше разных пород», - подчеркнул зоозащитник.
По словам Корецких, помимо строго подхода в воспитании животных, им также необходимы определенный уход и комфортная среда для существования.
Эксперт напомнил, что с 23 мая 2023 года на территории Российской Федерации уже действует штраф для хозяев, чьи питомцы причинили вред чужому здоровью.
«Возможно, такие штрафы тоже будут определенным тормозом для людей, которые задумаются о том, как воспитывать их собаку», - в завершении сказал зоозащитник.
Ранее «Радио 1» сообщало, что кинологи назвали пять основных правил для социализации щенка.
Евгения Парфентьева