«Звероподобные трусы»: глава Дагестана Меликов высказался об участниках беспорядков

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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов нелестно раскритиковал участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы. Это произошло в ходе встречи с местными руководителями органов власти, депутатами и общественниками.
Напомним, что в в воскресенье, 29 октября, жители Махачкалы прорвались на взлётно-посадочную полосу местного аэропорта после прибытия самолёта из израильского Тель-Авива. Предположительно, они искали граждан Израиля. Начались массовые беспорядки. МВД возбудило уголовное дело, установлены свыше 150 активных участников, 83 из которых задержаны.
Также он добавил, что все участвующие в беспорядках, на самом деле восхваляют врагов России, тех, кто в зоне СВО противостоит истинным дагестанцам.
Глава республики подчеркнул, что таких людей нельзя прощать, поскольку в таком случае они забудут о своих проступках уже на следующий день.
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«Вы не мужчины, вы не защитники Отечества! Вы жалкие, звероподобные трусы, животные, потому что смелости нет никакой. Потому что смелые только в толпе, потому что вперед выталкиваете женщин, потому что прячетесь в этой толпе, не показываете лиц своих», – отозвался Меликов об участниках беспорядков в аэропорту Махачкалы.
Глава республики подчеркнул, что таких людей нельзя прощать, поскольку в таком случае они забудут о своих проступках уже на следующий день.
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Анастасия Чинкова