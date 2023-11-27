«Зверские сроки» за вымогательство у банкира: на сколько сядет журналистка Баязитова

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Журналистка Александра Баязитова осуждена к пяти годам лишения свободы. Она признана виновной в вымогательстве денежных средств у топ-менеджера Промсвязьбанка. Редакция «Радио 1» расскажет, за что женщина требовала деньги, и почему она получила срок в несколько раз меньше, чем требовала сторона обвинения.
Журналистка Баязитова получила пять лет колонии за вымогательство
Басманный суд Москвы приговорил администратора телеграм-канала «Адские бабки» Александру Баязитову к пяти годам лишения свободы. Медиатехнолог Ольга Архарова получила четыре с половиной года колонии. Обе фигурантки уголовного дела признаны виновными в вымогательстве денежных средств у старшего вице-президента, директора департамента финансирования промышленности, энергетики и ЖКХ ПАО «Промсвязьбанк» Александра Ушакова.
За что осудили Баязитову
Александра Баязитова и Ольга Архарова разместили в телеграм-канале «Адские бабки» негативную информацию о топ-менеджере Промсвязьбанка Александре Ушакове. За удаление сведений, порочащих честь и достоинство Ушакова, женщины требовали значительные суммы денег. Потерпевший сообщил о вымогательстве в полицию и написал заявление.
Следствие выяснило, что в вымогательстве денежных средств также принимала участие третья фигурантка уголовного дела Инна Чурилова. Женщина признала свою вину и сотрудничала со следствием, за что получила условный срок. За удаление информации из телеграм-канала, осужденные требовали у топ-менеджера банка более одного миллиона рублей.
Потерпевший банкир просил дать журналистам Баязитовой и Архаровой условные сроки
10 августа 2022 года подозреваемые были помещены в СИЗО.
Прежде сторона обвинения запросила для Баязитовой 14 лет лишения свободы, однако адвокаты подсудимой указывали на хронические заболевания женщины. Баязитова страдает гипертонией, сахарным диабетом и глаукомой. Сторона защиты также просила суд принять во внимание тот факт, что подсудимая осуществляет уход за больной матерью.
Кроме того, предприниматель Александр Ушаков заявил, что претензий к обвиняемым не имеет, и просил не назначать им наказание, связанное с лишением свободы.
В Госдуме отреагировали на приговор Баязитовой
Приговор в отношении журналистки Александры Баязитовой прокомментировал замглавы комитета Госдумы по информационным технологиям Евгений Попов. Он заявил, что некоторая доля утешения есть в том, что женщина получила 5 лет лишения свободы вместо 14, на которых прежде настаивал прокурор, приводит слова Попова издание РИА Новости.
«Сроки несопоставимые, как мне кажется, с тяжестью деяния, которое они совершили. Видел их родителей, они находятся тоже в тяжелом состоянии. Будет апелляция. Женщины за решеткой при том, что человек, их обвинивший, просил не давать им сроки», — заявил Попов.
Симоньян назвала зверством запрошенный срок для Баязитовой
Главный редактор RT Маргарита Симоньян прежде прокомментировала инициативу прокурора, который запросил для журналистки Баязитовой 14 лет лишения свободы. Симонян назвала такую меру зверством и добавила, что Баязитова — «Голунов дубль два». Об этом она написала в своем телеграм-канале.
Баязитова намерена обжаловать приговор по делу о вымогательстве
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Осужденная журналистка Александра Баязитова заявила, что намерена обжаловать приговор суда. Об этом сообщает телеграм-канал «Mash». По информации портала, фигурантка назвала приговор «оправдательным», так как суд назначил минимальный срок заключения.
Несмотря на это, сторона защиты Баязитовой намерена подать апелляцию.
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