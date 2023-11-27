«Зверские сроки» за вымогательство у банкира: на сколько сядет журналистка Баязитова

Уже в декабре компания AGR, приближенная к дилерскому холдингу «Авилон», в собственности которой находится бывший завод Volkswagen в Калуге, заключит сделку по покупке замороженного предприятия по выпуску машин Hyundai и Kia в Санкт-Петербурге и уже в январе возобновить производство автомобилей. Об этом пишет Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на собственные источники.