«Звезда»: Возобновлено ж/д движение в сторону Крымского моста

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Возобновлено железнодорожное движение в сторону Крымского моста. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Звезда».
«Поезд начал движение начал движение в сторону Крыма. Железнодорожная часть путепровода открыта», - говорится в сообщении.
При этом уточняется, что состав Севастополь-Москва простоял в ожидании около 3,5 часов, и теперь следует с опозданием.
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