Звезду «Кривого зеркала» Валерия Пономаренко экстренно госпитализировали

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Юморист и звезда телепередачи «Кривое зеркало» Валерий Пономаренко был экстренно госпитализирован. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского Дворца Культуры им. М.И. Калинина.
27 октября во Дворце Культуры должен был состояться концерт Пономаренко. Причину госпитализации юмориста организаторы концерта не сообщили.
Валерий Пономаренко родился в 1967 году. Получил известность благодаря участию вместе с братом Александром в передаче «Кривое зеркало» и телешоу «Повтори!» и многих других юмористических проектах.
Напомним, в декабре прошлого года из жизни ушел Александр Пономаренко — брат-близнец юмориста. Ему диагностировали рак.
Ранее сообщалось, что российский режиссёр, продюсер и экс-гендиректор «Мосфильма» Владимир Досталь был экстренно госпитализирован после перенесённого инфаркта.
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Валерий Пономаренко родился в 1967 году. Получил известность благодаря участию вместе с братом Александром в передаче «Кривое зеркало» и телешоу «Повтори!» и многих других юмористических проектах.
Ранее сообщалось, что российский режиссёр, продюсер и экс-гендиректор «Мосфильма» Владимир Досталь был экстренно госпитализирован после перенесённого инфаркта.
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Екатерина Коршунова