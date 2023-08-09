Звезду сериала «Универ» не пустили в Грузию

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Актера из России Виталия Гогунского не пустили на территорию Грузии. Об этой ситуации 9 августа информировал Telegram-канал Mash, демонстрируя видео с Гогунским на борту возвращающегося в Москву самолета.
Хотя Гогунский прилетел для участия в проекте, ему не удалось даже покинуть аэропорт, прежде чем его отправили домой.
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Артем Кузьмин