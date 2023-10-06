Звонки в «Систему 11» помогли выявить в Подмосковье 28 беспилотников

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
«В последнее время мы начали отслеживать прилёты беспилотников. У нас получилось 28 прилетов. Информацию мы получаем и от соседних регионов, но по звонкам видим, что заход на территорию есть», – сказал Крылов.Он пояснил, что информация поступает от военных и бдительных граждан. Оператор номера «112» уточняет, на какой высоте и в каком направлении летит беспилотник, какой у него тип.
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