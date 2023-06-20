Звонок на номер «112» помог спасти инвалида из горящего дома

На единый номер служб быстрого реагирования «112» позвонила жительница городского округа Серебряные Пруды и сообщила сотруднику Системы-112, что горит дом, в котором находится хозяин-инвалид, адрес происшествия заявительница не назвала, в панике бросив трубку со словами: «Быстрее!».



Благодаря оперативной реакции оператора Системы-112, сотрудники пожарной охраны, службы газовой сети и скорой медицинской помощи, которых оператор 112 направил на автоматически определившиеся координаты звонившей женщины.









После того, как сотрудник направил службы на адрес, он связался с заявительницей еще раз и уточнил адрес. Оператор успокоил женщину, ведь экстренные службы уже выехали по направлению к ней. Точный адрес незамедлительно был передан всем экипажам, которые находились на половине пути к месту происшествия.Благодаря моментальной реакции сотрудника Системы-112, профессионализму и опыту сотрудников служб быстрого реагирования, удалось спасти и хозяина, и его дом.Жители и гости Подмосковья могут вызвать пожарную охрану, аварийную службу газа, скорую помощь, службу «Антитеррор» и другие службы по единому номеру служб быстрого реагирования — «112».Вызов в единую службу спасения можно осуществить и при отсутствии денежных средств на балансе мобильного телефона, а также при отсутствии SIM-карты в телефоне.Служба быстрого реагирования «112» готова прийти на помощь жителям и гостям Подмосковья 24 часа в сутки 7 дней в неделю.