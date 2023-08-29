Меня бесит: Как научиться петь?

Каждый день нас что-то раздражает, выводит из себя и просто бесит. Говорить об этом громко не принято. У микрофона четыре ведущие, разные по характеру и убеждениям, разговаривают с топовыми экспертами, спорят между собой, рассуждают и выносят много пользы и практических советов для жизни. Чтобы беситься меньше, а знать больше.

Блогеры, юмористы, актёры и даже ваша кошка — все поют. Нужен ли талант, чтобы петь? Почему люди с плохими голосами часто коммерчески успешны, а самородки поют в ванной бесплатно? Можно ли развить слух и голос, и зачем нам это нужно в повседневной жизни?



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Екатерина Клепко