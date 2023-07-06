Как побороть страх публичных выступлений?

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Убедительная и вдохновляющая речь рождается не только благодаря хорошей дикции и красивому голосу. Даже умение писать сильные тексты - не гарантия успеха.
Как выйти на трибуну и всех покорить? Рассказывает специалист по созданию первых впечатлений, член Ассоциации спикеров СНГ, наставник победителя международного конкурса «Баттл спикеров», создатель школы ораторского мастерства «Спичка» Марина Меркулова.
Как жить в ладу с собственной головой? В каждом выпуске мы отвечаем на этот вопрос профессионально. Подкаст студии Р1 от Ирины Прокопьевой — психолога и ведущей тренингов эффективной коммуникации.
Екатерина Клепко