Как побороть страх публичных выступлений?

Убедительная и вдохновляющая речь рождается не только благодаря хорошей дикции и красивому голосу. Даже умение писать сильные тексты - не гарантия успеха.

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Как выйти на трибуну и всех покорить? Рассказывает специалист по созданию первых впечатлений, член Ассоциации спикеров СНГ, наставник победителя международного конкурса «Баттл спикеров», создатель школы ораторского мастерства «Спичка» Марина Меркулова.Как жить в ладу с собственной головой? В каждом выпуске мы отвечаем на этот вопрос профессионально. Подкаст студии Р1 от Ирины Прокопьевой — психолога и ведущей тренингов эффективной коммуникации.