Меня бесит: Дискуссия про размер груди

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Каждый день нас что-то раздражает, выводит из себя и просто бесит. Говорить об этом громко не принято. У микрофона четыре ведущие, разные по характеру и убеждениям, разговаривают с топовыми экспертами, спорят между собой, рассуждают и выносят много пользы и практических советов для жизни. Чтобы беситься меньше, а знать больше.
Ходить без бюстгалтера нельзя, но лямки торчать не должны. Очень большая грудь — плохо, но маленькая ещё хуже. Обвисла — бегом к хирургу, но "фу, какая некрасивая искусственная грудь".
А не слишком ли много требований в женскому бюсту?
Обсудили с маммологом, как сохранить свою грудь здоровой и выкинуть из головы архаичные стереотипы.
А не слишком ли много требований в женскому бюсту?
Екатерина Клепко