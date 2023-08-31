Меня бесит: Интернет

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Каждый день нас что-то раздражает, выводит из себя и просто бесит. Говорить об этом громко не принято. У микрофона четыре ведущие, разные по характеру и убеждениям, разговаривают с топовыми экспертами, спорят между собой, рассуждают и выносят много пользы и практических советов для жизни. Чтобы беситься меньше, а знать больше.
К нам приходила Варвара Семенихина — CEO Timepad. Говорили про диджитал, соцсети и прочие интернеты. Про математиков, гуманитариев и плохих руководителей. Про конкуренцию с мужчинами и чуть-чуть про харасмент.
Теперь мы знаем, какой цифровой след самый опасный. Почему ягодицы — это всё ещё двигатель продаж и как правильно разговаривать с начальником. Полезная беседа с девушкой-технарём, которая руководит целой платформой для креативного бизнеса.
Теперь мы знаем, какой цифровой след самый опасный. Почему ягодицы — это всё ещё двигатель продаж и как правильно разговаривать с начальником. Полезная беседа с девушкой-технарём, которая руководит целой платформой для креативного бизнеса.
Екатерина Клепко