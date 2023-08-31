Меня бесит: Как говорить, чтобы быть успешным?

Каждый день нас что-то раздражает, выводит из себя и просто бесит. Говорить об этом громко не принято. У микрофона четыре ведущие, разные по характеру и убеждениям, разговаривают с топовыми экспертами, спорят между собой, рассуждают и выносят много пользы и практических советов для жизни. Чтобы беситься меньше, а знать больше.

Хрусталь в стенке, ковёр на стене, стол-книжка в центре комнаты. Как далеко мы ушли от советских интерьеров? И куда, собственно, пришли? Что ИКЕА сделала с нашими домами? Почему российские дизайнеры скрывают, что они российские? Как правильно обставить квартиру? Почему ремонт с дизайнером дешевле? Какая самая модная вещь в интерьере сегодня? Где сейчас покупать классную мебель?

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Так много вопросов и на все ответила предметный дизайнер Мадина Царикаева. А ещё рассказала о том, как продаёт столы за миллионы, сотрудничает с DIOR и об обратной стороне успешного успеха. Слушайте <a href='https://music.yandex.ru/album/26457561/track/115157785'>Ваша мебель точно ОК?</a> на Яндекс Музыке

Екатерина Клепко