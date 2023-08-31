Меня бесит: Как говорить, чтобы быть успешным?

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Каждый день нас что-то раздражает, выводит из себя и просто бесит. Говорить об этом громко не принято. У микрофона четыре ведущие, разные по характеру и убеждениям, разговаривают с топовыми экспертами, спорят между собой, рассуждают и выносят много пользы и практических советов для жизни. Чтобы беситься меньше, а знать больше.
Гнусавый, писклявый, тихий – это далеко не полный список неприятных характеристик голоса. Вы уверенны, что звучите приятно для окружающих? А как проверить? И что делать, если результат вам не понравится?
К нам пришёл Вадим Курилов – преподаватель ВШЭ и один из самый крутых экспертов по голосу в Москве.
Екатерина Клепко