Радио1
Главная / Новости / Подкасты/ Меня бесит: Как выбрать мебель?

Меня бесит: Как выбрать мебель?

30 августа 2023, 18:47

Фото: Istock/LSOphoto

Каждый день нас что-то раздражает, выводит из себя и просто бесит. Говорить об этом громко не принято. У микрофона четыре ведущие, разные по характеру и убеждениям, разговаривают с топовыми экспертами, спорят между собой, рассуждают и выносят много пользы и практических советов для жизни. Чтобы беситься меньше, а знать больше.
Хрусталь в стенке, ковёр на стене, стол-книжка в центре комнаты. Как далеко мы ушли от советских интерьеров? И куда, собственно, пришли? Что ИКЕА сделала с нашими домами? Почему российские дизайнеры скрывают, что они российские? Как правильно обставить квартиру? Почему ремонт с дизайнером дешевле? Какая самая модная вещь в интерьере сегодня? Где сейчас покупать классную мебель?
.
Так много вопросов и на все ответила предметный дизайнер Мадина Царикаева. А ещё рассказала о том, как продаёт столы за миллионы, сотрудничает с DIOR и об обратной стороне успешного успеха.
Читайте нас в
Меня бесит: Как научиться петь?
29 августа 2023, 18:34

Фото: Istock/Damir Khabirov

Каждый день нас что-то раздражает, выводит из себя и просто бесит. Говорить об этом громко не принято. У микрофона четыре ведущие, разные по характеру и убеждениям, разговаривают с топовыми экспертами, спорят между собой, рассуждают и выносят много пользы и практических советов для жизни. Чтобы беситься меньше, а знать больше.
Блогеры, юмористы, актёры и даже ваша кошка — все поют. Нужен ли талант, чтобы петь? Почему люди с плохими голосами часто коммерчески успешны, а самородки поют в ванной бесплатно? Можно ли развить слух и голос, и зачем нам это нужно в повседневной жизни?

Поговорили с суперпрофи - педагогом по вокалу, спели, перемыли кости бездарям и записали советы.
Читайте нас в
Меня бесит: Дискуссия про размер груди
29 августа 2023, 18:24

Фото: Istock|/Antonio_Diaz

Каждый день нас что-то раздражает, выводит из себя и просто бесит. Говорить об этом громко не принято. У микрофона четыре ведущие, разные по характеру и убеждениям, разговаривают с топовыми экспертами, спорят между собой, рассуждают и выносят много пользы и практических советов для жизни. Чтобы беситься меньше, а знать больше.
Ходить без бюстгалтера нельзя, но лямки торчать не должны. Очень большая грудь — плохо, но маленькая ещё хуже. Обвисла — бегом к хирургу, но "фу, какая некрасивая искусственная грудь". 

А не слишком ли много требований в женскому бюсту?
Обсудили с маммологом, как сохранить свою грудь здоровой и выкинуть из головы архаичные стереотипы.
 
Читайте нас в
Включи психолога: Можно ли любить одиночество?
07 июля 2023, 08:14

Фото: Istock/Beli_photos

Во время локдауна многие страдали от одиночества: трудно сидеть одному в четырёх стенах. Но намного труднее тем, кто без всякой самоизоляции, живя в семье и общаясь с коллегами в офисе, всё равно чувствует себя одиноким.
Почему кому-то комфортно наедине с собой, а кому-то - невыносимо? Возможно ли полюбить одиночество? Что приводит к одиночеству?  Как на это влияет большой город? Выясняют Мира Алекса и Ирина Прокопьева.


Как жить в ладу с собственной головой? В каждом выпуске мы отвечаем на этот вопрос профессионально. Подкаст студии Р1 от Ирины Прокопьевой — психолога и ведущей тренингов эффективной коммуникации. 

#Включи психолога
#Ирина Прокопьева
Читайте нас в
Включи психолога: Как побороть страх публичных выступлений?
06 июля 2023, 16:43

Фото: Istock/Caiaimage/Robert Daly

Убедительная и вдохновляющая речь рождается не только благодаря хорошей дикции и красивому голосу. Даже умение писать сильные тексты - не гарантия успеха.
Как выйти на трибуну и всех покорить? Рассказывает специалист по созданию первых впечатлений, член Ассоциации спикеров СНГ, наставник победителя международного конкурса «Баттл спикеров», создатель школы ораторского мастерства «Спичка» Марина Меркулова.

Как жить в ладу с собственной головой? В каждом выпуске мы отвечаем на этот вопрос профессионально. Подкаст студии Р1 от Ирины Прокопьевой — психолога и ведущей тренингов эффективной коммуникации. 

#Включи психолога
#Ирина Прокопьева
Читайте нас в
Включи психолога: Как избавиться от выученной беспомощности?
30 июня 2023, 19:28

Фото: Istock/fizkes

Иногда надо взять себя в руки, а хочется, чтобы взяли на ручки. Не страшно, если это случается изредка. Но что если это превращается в стиль жизни?
Про такое состояние писал Марк Твен: «Кандалы становятся ненужными, когда узник падает духом». Из-за чего мы теряем веру в себя и как её вернуть? Разбираемся вместе с Ириной Прокопьевой и Мирой Алексой.
#Включи психолога
#Ирина Прокопьева
Читайте нас в
Включи психолога: Как противостоять газлайтингу?
27 июня 2023, 18:40

Фото: Istock/Srdjanns74

Как отличить газлайтинг и как не стать его жертвой? Ирина Прокопьева рассказывает Мире Алексе, как защититься от манипуляторов и абьюзеров.
Как жить в ладу с собственной головой? В каждом выпуске мы отвечаем на этот вопрос профессионально. Подкаст студии Р1 от Ирины Прокопьевой — психолога и ведущей тренингов эффективной коммуникации. 

#Газлайтинг
#Ирина Прокопьева
#психолог
#психология
Читайте нас в
Включи психолога: Эскапизм простыми словами
26 июня 2023, 20:47

Фото: istock/Astronaut Images

Что такое эскапизм и почему это не всегда плохо: слушайте подкаст «Включи психолога»
Как жить в ладу с собственной головой? Каждый выпуск мы отвечаем на этот вопрос профессионально. Подкаст студии Р1 от Ирины Прокопьевой — психолога и ведущей тренингов эффективной коммуникации. 

#психология
#психолог
#подкаст
#эскапизм
#Ирина Прокопьева
Читайте нас в
Достижения.рф