Можно ли любить одиночество?

Фото: Istock/Beli_photos
Фото: Istock/Beli_photos
Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
Фото: администрация г. о. Химки
«Многие химчане работают и учатся в столице и ежедневно пользуются именно этим маршрутом. Поток пассажиров на маршруте №344 очень большой. С начала года на этом автобусе совершили более 1 млн поездок», – сказала муниципальный депутат Наталья Каныгина, слова которой приводит пресс-служба администрации городского округа.Глава Химок Дмитрий Волошин назвал развитие транспортной инфраструктуры муниципалитета актуальным и очень важным вопросом. Он напомнил, что в 2021 году была открыта Репинская развязка.
«Это ключевой для города транспортный проект, который объединил Старые и Новые Химки, сократив время в дороге для десятков тысяч химчан», – пояснил Волошин.Он добавил, что завершено проектирование Машкинской развязки, которая соединит шесть дорог – Ленинградское, Международное, Вашутинское, Новосходненское, Машкинское шоссе и улицу 9 Мая.
Фото: istockphoto.com/Pornpak Khunatorn
«Самый тяжёлый менингит — бактериальный, люди могут стать инвалидами или умереть. Передаётся воздушно-капельным путём, может долго сидеть в носоглотке, никак не проявляясь, но заражая других людей. Начинается с высокой температуры, в лежачем положении человеку трудно согнуть ногу, сильная боль в спинных мышцах, общее состояние тяжёлое», — пояснил в беседе с RT Жемчугов.
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Фото: Главное управление государственного строительного надзора Московской области
Среди строящихся объектов можно выделить 21 школу, из которых одна на 2200 учеников и одна на 1675 учеников. Также, 17 детсадов, 8 поликлиник, в двух из которых будут расположены станции скорой медицинской помощи, сообщает «Радио 1» пресс-служба ведомства.
Лидерами среди муниципалитетов по количеству строящихся объектов стали: Ленинский округ, Красногорск, Щелково и Мытищи.
Главное управление государственного строительного надзора Московской области отмечает, что в 2022 году построили 85 социальных объектов.
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«США не в состоянии воплотить амбициозную цель стать «арсеналом демократии», а одним энтузиазмом Украине не поможешь. Ход боевых действий еще не предрешен, но нам уже преподали горький урок: военная мощь резко ограничивается, если не удовлетворен ее спрос в оружии и других средствах ведения войны», - прокомментировал ситуацию Блейк.По мнению автора, Россия уже практически победила. Долгожданное контрнаступление ВСУ с треском провалилось, у Киева заканчивается оружие и боеприпасы, США не в состоянии поддерживать производство вооружения на уровне военного времени, а вот Россия только повышает силу и мощь своих ударов.
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«При подобной турбулентности правильнее всего держать средства на рублёвых депозитах, но не долгосрочных, а краткосрочных. При повышении ключевой ставки ЦБ будут подняты и ставки по депозитам. Поэтому вернее всего оперативно перезаключать договоры по размещению средств на рублёвых счетах в банках», — прокомментировал ситуацию в беседе с RT Диашов.А финансовый аналитик Александр Разуваев призывал не паниковать в связи с ослаблением рубля и добавил, что доллар и евро достигнут 200 рублей за единицу. Кроме того, по его словам, ослабление рубля не скажется на благосостоянии россиян, а нынешняя ситуация с российской валютой не является её обвалом.
Фото: Минимущества МО
«За первое полугодие участки для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или садоводства площадью от 10 до 15 соток получили свыше 1,3 тыс семей с тремя и более детьми. Всего за 12 лет с начала действия соответствующего закона землёй обеспечили 34,6 тыс подмосковных семей. Площадь переданной земли превысила 4 тыс га», – уточнила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.Большинство участков выдали в Протвине (151) и в Электростали (116).
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«Они должны оценить преимущества этого оружия по сравнению с риском последствий, которые они получат, в виде необходимости очищать территорию от этого оружия», - прокомментировал ситуацию Белл.