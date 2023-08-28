10 самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве

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Десять самолетов ушли на запасные аэродромы из-за ограничений в Москве, которые были введены минувшей ночью. Об этом сообщили в Росавиации.
10 воздушных судов ушли на запасные аэропорты. Ограничения на вылет и посадку вводились в аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковского. В настоящее время работа аэропортов проходит в штатном режиме. Никаких изменений в рейсах нет.
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Анастасия Крестьянова