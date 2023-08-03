100 тысяч украинских беженцев могут покинуть Британию в 2025 году

Фото: iStock/8213erika
Британский парламентарий и экс-министр юстиции Роберт Бакленд выразил опасения, что около 100 тысяч украинских беженцев, в настоящее время проживающих в Великобритании, могут быть вынуждены покинуть страну по истечению срока их виз в 2025 году. Об этом информирует газета Daily Telegraph.
Он также призвал британскую власть обеспечить более устойчивый статус для беженцев из Украины, предложив начать всю необходимую подготовку в текущем году.
Читайте также:
В Польше назвали условие для нормализации отношений с Украиной
Поляки взбесились из-за наглости украинских беженцев и киевских властей
В Польше раскрыли ужасающую правду об украинцах
Артем Кузьмин