139 подмосковных избирательных участков снабдят трафаретами для слабовидящих избирателей

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В Подмосковье к Единому дню голосования выпустят около 300 трафаретов для слабовидящих избирателей. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
«Для голосования на выборах губернатора Московской области, а также на дополнительных выборах депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 изготовят специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеня слабовидящими, в том числе с применением рельефно-точечного шрифта Брайля», – говорится в сообщении.Такие трафареты предполагается использовать на 139 избирательных участках региона в местах компактного проживания инвалидов по зрению.
В это время пройдут выборы губернатора региона, дополнительные выборы депутата Московской областной думы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах региона.
В Подмосковье впервые будет применяться дистанционное электронное голосование. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ имеет право любой житель региона, который обладает активным избирательным правом и имеет действующую подтверждённую учётную запись на портале госуслуг и помнить пароль от неё.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. Время голосования – с 8:00 до 20:00.
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Лора Луганская