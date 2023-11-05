15-летний Адам Кадыров стал заместителем главы службы безопасности своего отца

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15-летний Адам Кадыров стал заместителем главы Службы безопасности главы Чечни — его отца Рамзана Кадырова, пишет Lenta.ru. С назначением его уже поздравили такие чеченские функционеры, как министр Чечни по делам национальной политики Ахмед Дудаев, спикер парламента республики Магомед Даудов и депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.
«Назначение дорогого племянника на такую должность является абсолютно закономерным. Адам Рамзанович с самого детства проявляет себя как достойный мужчина, для которого понятия чести и достоинства находятся на первом месте», —
написал Делимханов в своём Telegram-канале.
Отметим, что и нынешний глава Чечни Рамзан Кадыров в своё время возглавлял службу безопасности своего отца — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, также имея лишь школьное образование.
Напомним, 6 октября сыну чеченского лидера Рамзана Кадырова Адаму Кадырову присвоили звание «Героя Чечни».
При этом, 25 сентября Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором запечатлен процесс избиения арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля. На ролике видно, как его сын, 15-летний Адам Кадыров наносит сидящему на стуле молодому человеку несколько ударов — в том числе ногами в голову. Глава Чечни похвалил юношу за этот поступок, назвав его «героем всех мусульман». Позже, МВД отказало в возбуждении уголовного дело на сына Кадырова за избиение Журавеля.
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Артем Путинцев