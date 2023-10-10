29-летнего сына премьера Израиля Нетаньяху мобилизовали и отправили на фронт

Фото: istockphotoAnton Litvintsev
Сына премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, 29-летнего Авнера Нетаньяху мобилизовали и отправился на фронт.
«Голос Израиля» сообщает, что Авнер является младшим из троих детей премьера. Также у политика есть 45-летняя дочь и 32-летний сын. Где именно будет служить Авнер и чем заниматься, не уточняют.
Известно, что за двое суток в Израиле мобилизовали 300 тысяч человек для войны с ХАМАС.
Американский сенатор Джош Хоули заявил, что все финансовые средства, предназначенные для помощи Украине, должны быть переданы Израилю. Об этом он написал в своей социальной сети Х.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Известно, что за двое суток в Израиле мобилизовали 300 тысяч человек для войны с ХАМАС.
«Все средства для Украины должны быть немедленно перенаправлены в Израиль», – считает Хоули.По его мнению, Израиль столкнулся с экзистенциальной угрозой.
7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».
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Мария Фирсова