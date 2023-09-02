В ДНР прошёл первый день выборов губернатора Московской области

Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
В Донецкой Народной Республике первый день отработали экстерриториальные избирательные участки, на которых проходили выборы губернатора Московской области. Туда пришли те жители Подмосковья, которые сейчас находятся на Донбассе в командировках. Впереди — ещё три дня голосования.
Сейчас в ДНР в командировках находятся десятки специалистов — жителей Московской области. Среди них врачи, учителя, волонтеры, строители, чиновники и, разумеется, военнослужащие. Все они пришли на избирательные участки в Мариуполе, Новоазовке, Бердянске, Макеевке, Токмаке и других населённых пунктах республики, чтобы выполнить свой гражданский долг.
Желающих проголосовать оказалось так много, что уже через десять минут после открытия в 8 утра на участках образовались очереди. Тем не менее, несмотря на это, первый день голосования прошёл в штатном режиме, причём все отметили хорошую организацию работы.
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«Московская область дает возможность и в электронном виде это сделать, но я вот все-таки привык приходить на избирательный участок отдать свой голос традиционным способом с бюллетенем, ручкой, урной. <...> я с удовольствием воспользовался такой возможностью», — рассказал журналистам телеканала «360» замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, также находящийся в ДНР в командировке.
«На участке есть все самое необходимое, это урны, ширмы, стол. Также есть информационный стенд, на котором все наши кандидаты для того, чтобы люди могли с ними ознакомиться», — рассказал председатель УИК Филипп Чернов.Впереди у жителей Подмосковья, оказавшихся сейчас в ДНР по призванию или долгу службы — ещё три дня голосования.
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Артем Путинцев