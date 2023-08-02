7 августа стартует адресное оповещение избирателей в рамках проекта «Мобильная УИК»

Фото: Мособлизбирком
С 7 августа по 6 сентября в рамках проекта «Мобильная УИК» по всей стране пройдёт адресное оповещение избирателей о Едином дне голосования. Об этом сообщается в Telegram-канале Мособлизбиркома.
Россияне, в том числе жители Московской области, смогут узнать о подготовке и проведении выборов, сроках и порядке избирательных действий, ходе избирательной кампании, месте нахождения, днях голосования, времени работы и контактах УИК, зарегистрированных партиях и кандидатах, а также возможных формах голосования В пилотном проекте участвуют более 55 тыс организаторов выборов в 78 регионах.
В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) – новый, современный и удобный способ волеизъявления. Они будет применён в нескольких регионах России, в том числе впервые – в Подмосковье. Ранее Мособлизбирком рассказал, как им воспользоваться.
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос.
ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего. В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. 6 Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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В Московской области в Единый день голосования пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17 и выборы депутатов Советов депутатов в 10 городских округах. Для удобства жителей Подмосковья голосование в 2023 году будет проходить в течение трёх дней – 8, 9 и 10 сентября.
Принять участие в ДЭГ может любой житель Московской области, который обладает активным избирательным правом, имеет действующую подтвержденную учётную запись на портале госуслуг и помнит пароль от неё. Для участия в ДЭГ нужно подать заявку на «Госуслугах» до 4 сентября.
Важно: запись на дистанционное электронное голосование самим голосованием не является. После регистрации на ДЭГ избиратель не сможет проголосовать на участке с помощью бюллетеня. Зарегистрировавшемуся избирателю необходимо будет с 8 по 10 сентября зайти на портал дистанционного электронного голосования и оставить свой голос.
ДЭГ проводится с 8:00 первого дня голосования до 20:00 последнего. В Мособлизбиркоме продолжает работать «Горячая линия», на которую можно позвонить по номеру 8 (800) 550-97-44 и задать все интересующие вопросы.
Кроме того, все желающие могут проголосовать на избирательном участке с использованием бюллетеня. Список всех ТИКов и УИКов можно найти на сайте Мособлизбиркома. 6 Время голосования – с 8:00 до 20:00.
Общественная палата Московской области проводит набор и обучение наблюдателей к Единому дню голосования.
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Жителям Подмосковья рассказали о плюсах трёхдневного голосования
Лора Луганская