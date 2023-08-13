A Haber: Путин и Эрдоган могут встретиться в конце августа — начале сентября

Фото: официальный сайт Кремля
Встреча Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина может состояться в конце августа или начале сентября. Об этом сообщил турецкий телеканал A Haber.
Турецкий лидер ожидает приезда российского президента, однако «не исключена и поездка» Эрдогана в РФ в случае, если Путин не прибудет на территорию Турции. При этом конкретных договоренностей по поводу даты встречи Путина и Эрдогана на сегодняшний день до сих пор нет.
Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить президента РФ Путина вернуться к зерновой сделке. Он добавил, что последствия приостановки поставок зерна из Украины и России могут обернуться голодом для нуждающихся стран, которые получили более 33 миллионов тонн зерна во время действия сделки.
Также сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече хочет предложить своему российскому коллеге Владимиру Путину вернуться к мирным переговорам с Украиной для скорейшего разрешения конфликта.
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Ранее министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган сможет убедить президента РФ Путина вернуться к зерновой сделке. Он добавил, что последствия приостановки поставок зерна из Украины и России могут обернуться голодом для нуждающихся стран, которые получили более 33 миллионов тонн зерна во время действия сделки.
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Артем Путинцев