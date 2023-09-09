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ABC News: США готовы отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMC

09 сентября 2023, 10:09
Фото: istockphoto/vadimrysev

Фото: istockphoto/vadimrysev

В Белом доме сейчас идет настоящая война между теми, кто хочет дать Украине еще больше денег и теми, кто этому сопротивляется. После недавних успехов ВСУ в Харьковской области «партия войны» чувствует себя на коне, тем более, что в арсеналах Пентагона обнаружилось больше ракет, чем ожидалось.

Об этом сообщает телеканал ABC News. Американские военные утверждают, что окончательное решение по поставкам Киеву ракет большой дальности ATACMS еще не принято. Впрочем, в настоящее время помощь США Украине стала такой же запутанной, как бюджет Пентагона. Стоит напомнить, что американское военное ведомство ни разу за всю свою историю не прошло аудит.

Украина запрашивала у Соединенных Штатов 29 видов различных вооружений в качестве военной помощи. Среди этих пожеланий фигурировали и ракеты ATACMC для HIMARS, дальность которых достигает 300 километров. В настоящее время ВСУ не могут стрелять далее 100 километров. Обозреватели ABC News склоняются к тому, что ATACMC будут отправлены Киеву.

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#украина
#всу
#ракеты
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Компромисс по Украине достигнут на саммите G20
Bloomberg: дипломаты G20 нашли компромиссные формулировки по Украине
09 сентября 2023, 10:45

Фото: istock/AlexLMX

В совместном заявлении дипломатов Группы двадцати прозвучат компромиссные формулировки, касающиеся конфликта на Украине. Об этом сообщает Bloomberg.
Как сообщают источники агентства, таким образом дипломаты предполагают преодолеть «разногласия» между Россией и Западом. По их мнению, эти «разногласия» могут помешать принятию итогового документа саммита в Индии.

Уточняется, что формулировки в заявлении похожи на те, что были в заявлении с саммита G20 на Бали в прошлом году.

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#саммит
#лавров
#рф
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Guardian: После пожаров усилилось стремление Гавайев к независимости
Жители Гавайев стремятся к независимости от США
09 сентября 2023, 09:44

Фото: istockphoto/den-belitsky

Сильные лесные пожары в августе нынешнего года усугубили и без того далекую от благополучия ситуацию на Гавайях. Это только усилило стремление коренного населения к независимости от соединенных штатов.
Такое мнение высказал обозреватель британской газеты The Guardian. В материале отмечается, что тлеющая уже давно борьба за суверенитет только обострилась после августовских пожаров, практически испепеливших Западный Мауи. Огонь уничтожил множество жилых домов и вынудил переселиться десятки тысяч гавайцев, в то время как цена жилья в этом штате превышает миллион долларов.

Активисты из числа коренного населения считают, что существование Гавайских островов в качестве независимого самодостаточного государства — единственный способ сохранить эту землю для детей и внуков. Член окружного совета Западного Мауи Тамара Палтин прямо назвала ситуацию оккупацией Гавайев Соединенными Штатами. Она отметила, что при существующем положении вещей законодатели практически лишены возможности как-то помочь пострадавшим от пожаров людям. Ситуация может измениться только при условии возвращения островам независимости.

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WP: Некоторые украинцы готовы к прекращению огня ради гарантий безопасности
Политолог Закария: Часть украинцев готова к миру с Россией
09 сентября 2023, 09:20

Фото: istockphoto/Prostock-Studio

Некоторые украинцы готовы к прекращению военного противостояния с Россией в обмен на реальные гарантии безопасности. Такое мнение высказал американский эксперт по международной политике Фарид Закария.
В интервью газете The Washington Post эксперт рассказал, что никто из тех украинцев, с которыми ему довелось общаться, не считает, что Киеву следует идти на заключение мира с Москвой. Однако Закария отмечает некоторые нюансы в такой казалось бы однозначной позиции. Фраза «Не отступать» звучит как мантра для украинских властей. Но некоторые все же считают возможным прекращение огня, при котором Украина никогда юридически не признает легитимность власти России над территориями Донбасса и Крыма.

Также политолог приводит мнение одного украинского политика, имя которого, впрочем, не называет. Тот резонно заявил, что бескомпромиссность очень легко проявлять тем, кто сам находится далеко от поля боя. Чиновник отметил, что очень многое будет зависеть от настроения тех солдат ВСУ, которые воюют и тех, которые вернулись. Возможно, у них не такая однозначная позиция и рано или поздно они ее сформулируют, привел в заключение Закария слова политика.

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#всу
#солдат
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Лавров прибыл на саммит G20 в Дели
09 сентября 2023, 09:03

Фото: телеграм-канал Марии Захаровой

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прилетел в Дели на саммит «Большой двадцатки».
Как сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, министр уже встретился с индийским премьером Нарендра Моди.

Встреча «Большой двадцатки» пройдёт с 9 по 10 сентября в Дели. На саммите собрались лидеры почти всех стран, кроме Росси и Китая. Вместо Си Цзиньпина саммит посетит премьер Госсовета КНР Ли Цян. Россию представляет Сергей Лавров.

Как ранее сообщал Bloomberg, европейские лидеры хотят усилить сотрудничество со странами Глобального юга, воспользовавшись отсутствием Путина и Си Цзиньпина.

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#сергей лавров
#мария захарова
#саммит
#мид рф
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В Подмосковье идет второй день выборов губернатора региона
09 сентября 2023, 08:20

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

В Московской области начался второй день выборов губернатора и дополнительных выборов депутата областной думы по одномандатному округу в Пушкино. Кроме того, в 10 округах выбирают депутатов местных Советов.
Накануне в регионе открылись 3 928 избирательных участков. На пост губернатора претендуют четыре зарегистрировавшихся кандидата: Сергей Жигарев, Александр Наумов, Анатолий Никитин, а также нынешний глава Московской области Андрей Воробьёв. Выборы в местные Советы депутатов проходят в Богородском, Можайске, Павловском-Посаде, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Талдоме и Черноголовке. Также в Лобне проводятся дополнительные выборы, где разыгрывается один депутатский мандат в местный Совет. А жители территорий, входящих в Пушкинский избирательный округ, голосуют за своего кандидата в Московскую областную думу.

По итогам первого дня голосования, на 20:00 8 сентября, явка избирателей составила 22,43%, а именно 1 253 152 избирателя. С помощью дистанционного электронного голосования за первый день выборов в Подмосковье проголосовали 317 188 избирателей.

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#явка
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Die Welt: Жалобы Зеленского на уклонистов — сигнал бедствия
09 сентября 2023, 08:03

Фото: istockphoto/Oleksander Bontei

Жалобы украинского президента на возрастающее количество уклонистов являются достаточно тревожным сигналом. Об этом заявил военный эксперт, полковник бундесвера в отставке Вольфганг Рихтер.
В интервью немецкому изданию Die Welt специалист отметил, что ситуация с растущим числом украинцев, уклоняющихся от военного призыва, стала достоянием общественности только сейчас, но эксперты знали о ней давно. Конечно, то, что Зеленский заговорил об этом публично, является тревожным знаком. Практически это означает сигнал бедствия, который он подает своим западным покровителям.

Рихтер также добавил, что за закрытыми дверями украинский президент и ранее давал понять, что выдача сотен тысяч украинцев, сбежавших на Запад от военного призыва, помогла бы отчасти компенсировать «кадровый дефицит» в ВСУ. Такая своеобразная демографическая проблема, с которой столкнулся Киев, говорит о том, что бесконечное затягивание военного конфликта вряд ли целесообразно, прежде всего, для самой Украины. Заключил военный эксперт.

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#всу
#зеленский
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#киев
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В Госдуме заявили об отсутствии необходимости в «новых волнишках» мобилизации
Депутат Картаполов заявил, что необходимости в «новых волнишках» мобилизации нет
09 сентября 2023, 06:54

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

В России не возникает необходимости в проведении новой мобилизации. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов в беседе с «Лентой.ру».
«Совершенно точно нет необходимости в каких-либо новых волнах мобилизации», — подчеркнул Картаполов.

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#военные
#всу
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Военные испытали комплекс с нейросетью для проверки стекла кабин Су-34
Для проверки стекла кабин Су-34 создан и испытан военными комплекс с нейросетью
09 сентября 2023, 06:44

Фото: iStock/Tomas Ragina

С целью проверки стекол кабин российских фронтовых бомбардировщиков Су-34 разработал передовой лазерный комплекс, который включает в себя нейросеть. Этот комплекс уже успешно прошел испытания вооруженных сил, как сообщили журналистам представители Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина.
По словам представителя академии, новый комплекс позволяет точно обнаруживать дефекты в стеклах кабин фронтовых бомбардировщиков и оценивать степень их опасности. Создан экспериментальный образец этой системы, который успешно прошел военные испытания на одном из военных аэродромов при оценке состояния стекол кабин самолетов оперативной тактической авиации.

Офицер также уточнил, что для проверки одной кабины Су-34 с использованием этой новой системы требуется всего лишь 3-5 минут, что включает в себя время для создания избыточного давления в кабине самолета.

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#всу
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Маск объяснил, какой секрет США раскрыла Украина
Маск: конфликт на Украине выявил недостаточность военного производства в США
09 сентября 2023, 06:38

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Согласно мнению американского миллиардера Илона Маска, которое он озвучил на странице в Twitter, конфликт на Украине явно продемонстрировал медленный темп производства вооружений в Соединенных Штатах, что представляет собой главную уязвимость американской военной мощи.
Маск отреагировал на сообщение оборонной компании Anduril Industries, которая призвала к преобразованию военного потенциала США и их союзников путем создания новой группы предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) с целью «перезагрузки арсенала демократии».

Илон Маск подчеркнул, что создание новых боевых прототипов не представляет собой большой проблемы, но наладить эффективное производство оружия — задача более сложная.

«Конкретный результат вооруженного конфликта во многом зависит от численности боевых единиц, умноженной на соотношение потерь. В данном контексте важно понимать, что главной уязвимостью американской военной машины являются медленные темпы производства, как мы видим на Украине», - отметил Воробьев.
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