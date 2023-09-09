ABC News: США готовы отправить Украине дальнобойные ракеты ATACMC

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В Белом доме сейчас идет настоящая война между теми, кто хочет дать Украине еще больше денег и теми, кто этому сопротивляется. После недавних успехов ВСУ в Харьковской области «партия войны» чувствует себя на коне, тем более, что в арсеналах Пентагона обнаружилось больше ракет, чем ожидалось.
Украина запрашивала у Соединенных Штатов 29 видов различных вооружений в качестве военной помощи. Среди этих пожеланий фигурировали и ракеты ATACMC для HIMARS, дальность которых достигает 300 километров. В настоящее время ВСУ не могут стрелять далее 100 километров. Обозреватели ABC News склоняются к тому, что ATACMC будут отправлены Киеву.
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Александр Бойцов