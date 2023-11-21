«Абсурд»: Американский эксперт возмутился заявлениями Запада о захвате Россией Польши

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Абсурдно предполагать, что российский лидер Владимир Путин когда-либо планировал захватить Польшу и Прибалтику, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Это убеждение, что США должны контролировать ситуацию на Украине. Неужели действительно верят, что Путин собирается захватить Польшу или Прибалтику? Он, конечно, смог бы теоретически, но это все абсурд», - прокомментировал ситуацию Макговерн.
По словам эксперта, администрация Джозефа Байдена продолжает снабжать киевский режим оружием лишь потому, что проигрыш Украины скажется крайне плачевно на результатах предстоящих президентских выборов. В то же время, Белый дом прикрывается намерением остановить Россию от захвата соседствующих с ней стран, когда на самом деле лишь пытается реализовать свои геополитические амбиции.
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Евгения Парфентьева