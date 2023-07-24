Администрация Киевской области хочет изменить герб региона из-за сходства с московским

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Власти Киевской области собираются изменить флаг и герб региона, в основе которых находится изображение Георгия Победоносца. Причиной является схожесть с геральдическими символами Москвы и Московской области.
С 1999 года на гербе Киевской области изображен Георгий Победоносец, поражающий копьем исполинского змея. Схожее изображение святого змееборца появилось на гербе Московского княжества еще в XV веке в годы правления Ивана III.
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Александр Бойцов